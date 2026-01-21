$43.180.08
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT

Київ • УНН

 2120 перегляди

Кампанія президента США Дональда Трампа щодо взяття Гренландії під контроль викликала різку критику з боку законодавців-республіканців. Конгрес може спробувати стримати територіальні амбіції президента.

Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT

Дедалі агресивніша кампанія президента США Дональда Трампа щодо взяття Гренландії під контроль викликала різку критику з боку законодавців-республіканців, що підвищує ймовірність того, що Конгрес спробує стримати територіальні амбіції президента, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Принаймні один законодавець-республіканець публічно заявив, що якщо Трамп використає військову силу для захоплення території Данії, це буде злочином, що тягне за собою імпічмент, і це означатиме кінець його президентства.

Кілька інших заявили, що очікують, що резолюція про військові повноваження, яка заборонить президенту розгортати війська в Гренландії без схвалення Конгресу, отримає підтримку більшості законодавців у найближчі тижні.

Республіканська партія контролює обидві палати Конгресу, але мало що зробила для обмеження Трампа після того, як він розширював межі президентської влади за їхній рахунок протягом минулого року, зауважує видання.

Резолюція про військові повноваження, спрямована на обмеження подальших військових дій у Венесуелі, провалилася минулого тижня після того, як Трамп успішно змусив двох законодавців-республіканців змінити свої голоси.

"Але хор критики всередині партії щодо Гренландії є одним із перших важливих сигналів того, що дедалі більше республіканців готові протистояти тому, що вони вважають перевищенням президентських повноважень", - ідеться у публікації.

Водночас законодавці-демократи розглядають способи осуду президента за його погрози запровадити мита на європейських союзників, які відмовляються підкоритися його планам контролювати територію.

Сенатор-республіканець Том Тілліс у вівторок заявив, що намагається "деескалювати" ситуацію з Гренландією. Він продемонстрував готовність критикувати Трампа останніми тижнями, зазначає видання.

"Я не критикую президента. Я критикую погані поради, які він отримує щодо Гренландії", - сказав Тілліс CNBC, додавши, що "кінетична дія або своєрідне збільшення військової присутності" спровокує резолюцію про військові повноваження, яку підтримає більшість республіканців у Сенаті.

"Я думаю, що ми могли б легко отримати більшість, стійку до вето", - додав Тілліс, припустивши, що щонайменше дві третини від 100 членів Сенату підпишуться під цим.

Сенатор-республіканець Ренд Пол повторив його коментарі, заявивши NBC News на вихідних, що він чув про "відсутність підтримки республіканців" військового вторгнення до Гренландії, додавши: "Навіть найрішучіші члени нашої фракції заявили, що вони не підтримають цього".

Тілліс виступав у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі через кілька днів після того, як приєднався до двопартійної делегації законодавців США, яка здійснила поїздку до Данії для зустрічі з данськими чиновниками та їхніми колегами з Гренландії.

Сенаторка Ліза Мурковскі була єдиною республіканкою, окрім Тілліса, яка відвідала Копенгаген. Але після зустрічі з данськими та гренландськими чиновниками вона сказала, що багато інших членів партії поділяли її занепокоєння щодо дій президента.

"Гренландію потрібно розглядати як нашого союзника, а не як актив, - сказала Мурковскі. - Я не думаю, що відсутність республіканців [в Данії] пов'язана з тим, що їм байдуже до цього питання".

Минулого тижня Мурковскі запропонувала законодавство разом із сенатором-демократом Джин Шахін, яке б заборонило американським військовим окупувати або анексувати території НАТО, включаючи Гренландію. Подібне законодавство було внесено до Палати представників за двопартійної підтримки.

Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО

Республіканець із Палати представників Дон Бейкон був одним із найгучніших критиків політики Трампа щодо Гренландії. Він також наполягав, що мовчазна більшість законодавців у партії президента готова спробувати заблокувати будь-які військові дії на арктичному острові.

"Більшість республіканців знають, що це аморально та неправильно, і ми будемо протистояти цьому", - заявив законодавець від Небраски CNN на вихідних.

Бейкон, який не претендує на переобрання на проміжних виборах у листопаді цього року, минулого тижня заявив місцевій газеті в Омасі, що підхід президента до Гренландії був "повним блазнівством" і що вторгнення стане "кінцем його президентства".

"Початковим етапом є усвідомлення того, що республіканці не збираються цього терпіти, і йому доведеться відступити, - додав Бейкон. - [Трамп] ненавидить, коли йому кажуть "ні", але в цьому випадку, я думаю, республіканці повинні бути твердими".

Бейкон також розкритикував погрозу президента США запровадити на європейські країни нові мита у 10 відсотків з наступного місяця, доки вони не погодяться підтримати його амбіції щодо придбання Гренландії, закликаючи Конгрес "повернути собі повноваження щодо мит".

У вівторок Бейкон заявив, що "більшість американців не згодні з жорсткістю президента", додавши: "Він погрожує членам НАТО, що ганебно".

Попри рішення Верховного суду США щодо того, чи має Трамп повноваження запроваджувати масштабні мита, законодавці окремо запропонували законодавство для стримування останніх торговельних погроз президента.

Пітер Велч, сенатор-демократ, який також приєднався до делегації США в Копенгагені, у вівторок заявив, що наступного тижня він внесе резолюцію, яка зобов'яже Сенат проголосувати за заборону президентом використання мит для покарання союзників по НАТО. Залишається незрозумілим, скільки законодавців-республіканців підтримають ці зусилля.

"Це тупикова конфронтація, яка завдасть шкоди лише нам, НАТО та нашому становищу у світі, - сказав Велч. - Ми виступаємо за самовизначення. Ми виступаємо за суверенітет. А президент Трамп кидає цьому виклик таким чином, що це буде дуже шкідливо".

Опитування громадської думки показують, що плани Трампа придбати Гренландію - або шляхом купівлі, або за допомогою військової сили - надзвичайно непопулярні серед американської громадськості. Опитування CNN минулого тижня показало, що лише 25% дорослих США підтримують спробу президента контролювати територію. Республіканці розділилися порівну, лише половина заявила, що підтримує цю ідею.

Тим не менш, кілька союзників президента продовжують голосно підтримувати тактику Трампа, пише видання.

Виступаючи на спільному засіданні парламенту Великої Британії в Лондоні у вівторок, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що його "місія" - "підбадьорити наших друзів і допомогти заспокоїти воду, так би мовити".

У майже 30-хвилинній промові Джонсон, найвпливовіший член Конгресу США, не згадав Гренландію за назвою. Але він посилався на минулу співпрацю між США та Великою Британією, закликаючи прем'єр-міністра Кіра Стармера та європейських лідерів прийняти бачення Трампа.

"Ми завжди могли спокійно вирішувати наші розбіжності як друзі. Ми продовжуватимемо це робити, - сказав Джонсон. - Давайте прагнутимемо домовленості, продовжимо наш діалог та знайдемо рішення, як ми завжди робили це в минулому".

Але він додав, що Трамп "серйозно ставиться до сучасних та динамічних загроз, які Китай та росія становлять для нашої глобальної безпеки, особливо... стосовно Арктики", і застеріг від бездіяльності.

"Хоча ми можемо вести вдумливі дебати... серед наших друзів про те, як найкраще протистояти цим загрозам, ми всі, безумовно, погоджуємося, що їм потрібно протидіяти, - сказав Джонсон. - Ми ігноруємо ці загрози на власний страх і ризик".

"Ви дізнаєтеся": Трамп відмовився розкрити плани щодо Гренландії, але обіцяє щось, чим будуть задоволені в НАТО

Юлія Шрамко

