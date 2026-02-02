$42.810.04
16:56
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00
Оппозиционная "Тиса" сохраняет преимущество над правящей партией Орбана "Фидес" перед выборами в Венгрии

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Согласно опросу Института Publicus, 48% определившихся избирателей поддерживают партию "Тиса", тогда как за "Фидес" готовы проголосовать 40%. Таким образом, оппозиция сохраняет преимущество в восемь процентных пунктов.

Оппозиционная "Тиса" сохраняет преимущество над правящей партией Орбана "Фидес" перед выборами в Венгрии

Центристско-правая оппозиционная партия «Тиса» продолжает опережать правящую националистическую партию «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов, запланированных на 12 апреля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Согласно опросу Института Publicus, 48% определившихся избирателей поддерживают партию «Тиса», тогда как за «Фидес» готовы проголосовать 40%. Таким образом, оппозиция сохраняет преимущество в восемь процентных пунктов.

Глава правительства Виктор Орбан сталкивается с самым серьезным политическим вызовом с 2010 года, когда его партия впервые пришла к власти.

Оппозиционную «Тису» возглавляет Петер Мадьяр. Он заявляет о намерениях бороться с коррупцией, добиться разблокирования замороженных средств Европейского Союза и усилить европейский курс Венгрии.

Помимо двух основных политических сил, в парламент, по результатам опроса, может пройти только ультраправая партия «Наша Родина».

Исследование также показало, что 63% венгров считают, что страна движется в неправильном направлении. Среди пенсионеров этот показатель достигает 71%.

В то же время провластный институт Nezopont в своем опросе зафиксировал уровень поддержки Орбана на уровне 46%, тогда как Мадьяра — 35%, отметив, что действующий премьер имеет наибольшую поддержку среди пожилых людей и жителей сельской местности.

Напомним, что в Будапеште состоялась масштабная демонстрация представителей цыганской общины, спровоцированная противоречивыми высказываниями министра строительства и транспорта Яноша Лазара. Протестующие обвинили чиновника в разжигании ненависти и призвали премьер-министра Виктора Орбана отреагировать на действия своего подчиненного.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Село
Пенсионный возраст
Reuters
Европейский Союз
Будапешт
Виктор Орбан