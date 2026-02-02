Оппозиционная "Тиса" сохраняет преимущество над правящей партией Орбана "Фидес" перед выборами в Венгрии

Центристско-правая оппозиционная партия «Тиса» продолжает опережать правящую националистическую партию «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов, запланированных на 12 апреля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Согласно опросу Института Publicus, 48% определившихся избирателей поддерживают партию «Тиса», тогда как за «Фидес» готовы проголосовать 40%. Таким образом, оппозиция сохраняет преимущество в восемь процентных пунктов.

Глава правительства Виктор Орбан сталкивается с самым серьезным политическим вызовом с 2010 года, когда его партия впервые пришла к власти.

Оппозиционную «Тису» возглавляет Петер Мадьяр. Он заявляет о намерениях бороться с коррупцией, добиться разблокирования замороженных средств Европейского Союза и усилить европейский курс Венгрии.

Помимо двух основных политических сил, в парламент, по результатам опроса, может пройти только ультраправая партия «Наша Родина».

Исследование также показало, что 63% венгров считают, что страна движется в неправильном направлении. Среди пенсионеров этот показатель достигает 71%.

В то же время провластный институт Nezopont в своем опросе зафиксировал уровень поддержки Орбана на уровне 46%, тогда как Мадьяра — 35%, отметив, что действующий премьер имеет наибольшую поддержку среди пожилых людей и жителей сельской местности.

