Виктор Орбан назвал Украину врагом

13:35 • 3750 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
10:29 • 8682 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
10:00 • 10639 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 15745 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 29416 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 43293 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 37831 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30523 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 41181 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15918 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 18498 просмотра
Движение поездов на Ивано-Франковщине задерживается из-за российских атак7 февраля, 07:07 • 9048 просмотра
Атака РФ на Ровенскую область: повреждены дома и инфраструктура, два человека ранены7 февраля, 07:23 • 5874 просмотра
Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС7 февраля, 07:29 • 6126 просмотра
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго7 февраля, 08:31 • 11768 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 18537 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 41181 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 37568 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 39722 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 51118 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Прокудин Александр Сергеевич
Игорь Гарбарук
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винница
Винницкая область
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 12527 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 26710 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 29149 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 38127 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 41228 просмотра
Техника
Отопление
Старлинк
Шахед-136
Х-101

Виктор Орбан назвал Украину врагом

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Премьер Венгрии Орбан назвал Украину врагом своего государства, аргументируя это угрозой роста стоимости жизни для венгров в случае прекращения поставок дешевых ресурсов из России.

Виктор Орбан назвал Украину врагом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время публичного выступления отнес Украину к категории врагов своего государства. Глава венгерского правительства аргументировал такое резкое заявление экономическими интересами и угрозой роста стоимости жизни для венгерских семей в случае прекращения поставок дешевых ресурсов из России. Об этом сообщают венгерские СМИ, пишет УНН.

Подробности

Выступая на "антивоенном митинге" в городе Сомбатхей, Орбан обвинил Украину в давлении на официальный Брюссель с целью лишить Будапешт доступа к дешевой российской энергии. По словам венгерского премьера, это непосредственно угрожает системе субсидированных коммунальных платежей в стране.

Оппозиционная "Тиса" сохраняет преимущество над правящей партией Орбана "Фидес" перед выборами в Венгрии02.02.26, 19:29 • 4240 просмотров

Любой, кто это говорит (лишить Венгрию энергоносителей РФ - ред.), является врагом Венгрии, поэтому Украина – наш враг

– подчеркнуло издание Index, цитируя слова главы правительства.

Орбан подсчитал, что в случае отмены действующих энергетических соглашений расходы рядовой венгерской семьи на коммунальные услуги могут вырасти на 1 миллион форинтов в год (приблизительно 2600 евро).

Сотрудничество без членства в ЕС

Несмотря на враждебную риторику, Орбан признал необходимость определенного уровня контактов с Киевом из-за географического соседства стран. Однако он в очередной раз подчеркнул свою категорическую позицию относительно евроинтеграционных стремлений Украины, заявив, что допускать ее к членству в Европейском Союзе нельзя.

Это заявление стало очередным этапом обострения отношений между государствами, поскольку Будапешт продолжает использовать право вето на важные решения ЕС по поддержке Украины. Эксперты отмечают, что подобная риторика Орбана направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию для оправдания углубления экономической зависимости от Москвы.

Полностью и безоговорочно: Трамп открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах в Венгрии05.02.26, 20:47 • 5390 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Санкции
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия
Европейский Союз
Брюссель
Венгрия
Будапешт
Украина