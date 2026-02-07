Виктор Орбан назвал Украину врагом
Киев • УНН
Премьер Венгрии Орбан назвал Украину врагом своего государства, аргументируя это угрозой роста стоимости жизни для венгров в случае прекращения поставок дешевых ресурсов из России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время публичного выступления отнес Украину к категории врагов своего государства. Глава венгерского правительства аргументировал такое резкое заявление экономическими интересами и угрозой роста стоимости жизни для венгерских семей в случае прекращения поставок дешевых ресурсов из России. Об этом сообщают венгерские СМИ, пишет УНН.
Подробности
Выступая на "антивоенном митинге" в городе Сомбатхей, Орбан обвинил Украину в давлении на официальный Брюссель с целью лишить Будапешт доступа к дешевой российской энергии. По словам венгерского премьера, это непосредственно угрожает системе субсидированных коммунальных платежей в стране.
Любой, кто это говорит (лишить Венгрию энергоносителей РФ - ред.), является врагом Венгрии, поэтому Украина – наш враг
Орбан подсчитал, что в случае отмены действующих энергетических соглашений расходы рядовой венгерской семьи на коммунальные услуги могут вырасти на 1 миллион форинтов в год (приблизительно 2600 евро).
Сотрудничество без членства в ЕС
Несмотря на враждебную риторику, Орбан признал необходимость определенного уровня контактов с Киевом из-за географического соседства стран. Однако он в очередной раз подчеркнул свою категорическую позицию относительно евроинтеграционных стремлений Украины, заявив, что допускать ее к членству в Европейском Союзе нельзя.
Это заявление стало очередным этапом обострения отношений между государствами, поскольку Будапешт продолжает использовать право вето на важные решения ЕС по поддержке Украины. Эксперты отмечают, что подобная риторика Орбана направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию для оправдания углубления экономической зависимости от Москвы.
