Музыкантов певицы Цибульской мобилизовали перед концертом: в ТЦК назвали причину

Певица Ольга Цибульская, которая должна была вчера выступать в Вараше на Ривненщине, отменила свой концерт из-за мобилизации ее музыкантов перед концертом.

В Ровенском областном ТЦК и СП заявили, что участники группы были доставлены в ТЦК из-за того, что один из них находился в розыске за нарушение и уклонение от обновления военно-учетных данных, а другой участник группы вообще не состоял на учете ни в одном из ТЦК, передает УНН.

Детали

В Вараше должно было состояться культурное мероприятие с участием лауреата национальной премии Украины имени Тараса Шевченко певицы Ольги Цибульской, которое было отменено. (....) ) Участники группы госпожи Ольги, из числа мужчин мобилизационного возраста, были задержаны во время проверки документов представителями Национальной полиции Украины и доставлены в Варашский ТЦК и СП в связи с тем, что один из них находился в розыске за нарушение и уклонение от обновления военно-учетных данных, а другой участник группы вообще не состоял на учете ни в одном из ТЦК и СП Украины

Там также отметили, что задержание нарушителей воинского учета происходило в четком соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, а также то, что никаких нарушений в действиях представителей Национальной полиции Украины и ТЦК и СП не было.

В настоящее время оба гражданина Украины оповещены и проходят ВВК, по прохождению которого будет определена их пригодность к военной службе. В случае признания их годными к прохождению военной службы, они будут направлены для дальнейшего прохождения базовой общей военной подготовки в один из учебных Центров Вооруженных Сил Украины

Дополнение

Вчера Ольга Цибульская сообщила, что отменила свой концерт в Ровенской области из-за того, что ее музыкантов мобилизовали.

Вараш, привет! За несколько часов до концерта я стою на лестнице одного из ваших отелей. Вы, наверное, узнаете его. Без макияжа, без прически. Потому что концерта сегодня не будет. Ребят-музыкантов, которые сегодня должны были играть со мной для вас концерт, им вручили повестки и мобилизовали. Я могу выйти к вам сама, но это, наверное, не то, за чем вы пришли. Поэтому спасибо вам за понимание, билеты можете вернуть