Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Украинская певица Хрыстына Соловий объявила о прекращении концертной деятельности на неопределенное время. Об этом она сообщила в своем Instagram, передает УНН.

"Спешу вам сообщить, что мой концерт в Киеве 4 декабря будет последним. Я беру паузу от выступлений на неопределенный период", - написала Соловий.

Она добавила, что полна вдохновения и сил для новых творческих свершений.

"Каждый и каждая из вас вдохновляли меня долго, страстно и неутомимо. И я чувствую, что пришло время воплотить это вдохновение в новый материал", - подчеркнула певица.

Напомним

Украинская певица Хрыстына Соловий на одном из своих концертов поцеловала в губы маленького мальчика, из-за чего разгорелся скандал.