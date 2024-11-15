Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

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Киев  •  УНН

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Украинская певица Хрыстына Соловий сообщила, что ее концерт 4 декабря в Киеве будет последним. Артистка берет паузу на неопределенное время для создания нового материала.

Украинская певица Хрыстына Соловий объявила о прекращении концертной деятельности на неопределенное время. Об этом она сообщила в своем Instagram, передает УНН.

"Спешу вам сообщить, что мой концерт в Киеве 4 декабря будет последним. Я беру паузу от выступлений на неопределенный период", - написала Соловий.

Она добавила, что полна вдохновения и сил для новых творческих свершений. 

"Каждый и каждая из вас вдохновляли меня долго, страстно и неутомимо. И я чувствую, что пришло время воплотить это вдохновение в новый материал", - подчеркнула певица.

Напомним 

Украинская певица Хрыстына Соловий на одном из своих концертов поцеловала в губы маленького мальчика, из-за чего разгорелся скандал.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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