Соловій втрапила в черговий скандал через поцілунок з маленьким хлопчиком
Київ • УНН
Співачка Христина Соловій поцілувала в губи маленького хлопчика на концерті, викликавши обурення в соцмережах. Її звинуватили в "педофілії" та критикували за коментар про "емцю".
Українська співачка Христина Соловій на одному із своїх концертів поцілувала в губи маленького хлопчика, через що розгорівся скандал, передає УНН.
На відео, яке опублікувала співачка, видно, як Соловій цілує хлопчика в губи.
"Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими. Не показуйте емці тільки", - підписала вона свою публікацію.
Після чого, сотні коментаторів написали про "педофілію" з боку Соловій. В коментарях її вже нарекли: "новим Жаданом", "українською Підіді", "Христиною Содоміт" та інше.
Також людей обурив її напис "не показуйте емці тільки" (українській інтервʼюерці каналу "Це ніхто не буде дивитись" Еммі Антонюк — ред), яка влітку взяла інтервʼю в Соловій і наголосила про "романтизацію педофілії" з боку співачки.
Нагадаємо
Поліція Одещини склала адміністративний протокол на співачку Христину Соловій за вживання нецензурної лексики, яка під час виступу на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську назвала колишню назву міста "повною х**нею"