Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком
Киев • УНН
Певица Кристина Соловий поцеловала в губы маленького мальчика на концерте, вызвав возмущение в соцсетях. Ее обвинили в «педофилии» и критиковали за комментарий про «эмцю».
Украинская певица Кристина Соловий на одном из своих концертов поцеловала в губы маленького мальчика, из-за чего разгорелся скандал, передает УНН.
На видео, которое опубликовала певица, видно, как Соловий целует мальчика в губы.
"Дети учат нас быть непринужденными и смелыми. Не показывайте эмци только", - подписала она свою публикацию.
После чего, сотни комментаторов написали о "педофилии" со стороны Соловий. В комментариях ее уже нарекли: "новым Жаданом", „украинской Пидиди", „Кристиной Содомит" и прочее.
Также людей возмутила ее надпись "не показывайте Эмке только" (украинскому интервьюеру канала "Это никто не будет смотреть" Эмме Антонюк - ред), которая летом взяла интервью у Соловий и отметила "романтизацию педофилии" со стороны певицы.
Напомним
Полиция Одесской области составила административный протокол на певицу Кристину Соловий за употребление нецензурной лексики, которая во время выступления на фестивале "Вилкаfest" в Черноморске назвала прежнее название города "полной х**ней"