Глава Евросовета подвел итоги онлайн-консультации европейских лидеров с Трампом

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз намерен тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить агрессивную войну России против Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Кошты в Х.

Детали

Очень полезные сегодняшние звонки по Украине с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами накануне важной двусторонней встречи на Аляске. ЕС намерен тесно и в единстве сотрудничать с США, чтобы прекратить агрессивную войну России и обеспечить справедливый и прочный мир - написано в сообщении.

Он подчеркнул, что европейские страны готовы внести свой вклад в приоритетную задачу – прекращение огня.

Мы готовы внести свой вклад. Достижение прекращения огня остается приоритетом — как необходимый шаг к содержательным переговорам с Украиной - отметил глава Европейского совета.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну, то Россию ожидают серьезные последствия.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал трехстороннюю встречу между президентами США, Украины и РФ. Встреча должна состояться в Европе, в нейтральной стране, при условии участия Украины в обсуждении ее территории.