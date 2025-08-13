$41.430.02
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 10134 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
14:07 • 16400 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 22144 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
12:02 • 49612 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
13 августа, 10:06 • 56294 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
13 августа, 09:48 • 103884 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 51038 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
13 августа, 08:39 • 89330 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 88469 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
Глава Евросовета подвел итоги онлайн-консультации европейских лидеров с Трампом

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил о намерении ЕС тесно сотрудничать с США для прекращения войны России против Украины. Достижение прекращения огня остается приоритетом.

Глава Евросовета подвел итоги онлайн-консультации европейских лидеров с Трампом

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз намерен тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить агрессивную войну России против Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Кошты в Х.

Детали

Очень полезные сегодняшние звонки по Украине с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами накануне важной двусторонней встречи на Аляске. ЕС намерен тесно и в единстве сотрудничать с США, чтобы прекратить агрессивную войну России и обеспечить справедливый и прочный мир

- написано в сообщении.

Он подчеркнул, что европейские страны готовы внести свой вклад в приоритетную задачу – прекращение огня.

Мы готовы внести свой вклад. Достижение прекращения огня остается приоритетом — как необходимый шаг к содержательным переговорам с Украиной

- отметил глава Европейского совета. 

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну, то Россию ожидают серьезные последствия.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал трехстороннюю встречу между президентами США, Украины и РФ. Встреча должна состояться в Европе, в нейтральной стране, при условии участия Украины в обсуждении ее территории.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина