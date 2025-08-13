Голова Євроради підвів підсумки онлайн-консультації європейських лідерів з Трампом

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що Євросоюз має намір тісно співпрацювати із Сполученими Штатами, щоб припинити агресивну війну росії проти України.

Про це пише УНН з посиланням на допис Кошти в Х.

Дуже корисні сьогоднішні дзвінки щодо України з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні важливої двосторонньої зустрічі на Алясці. ЄС має намір тісно та в єдності співпрацювати зі США, щоб припинити агресивну війну росії та забезпечити справедливий і тривалий мир