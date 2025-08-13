$41.430.02
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Голова Євроради підвів підсумки онлайн-консультації європейських лідерів з Трампом

Київ • УНН

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив про намір ЄС тісно співпрацювати зі США для припинення війни росії проти України. Досягнення припинення вогню залишається пріоритетом.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що Євросоюз має намір тісно співпрацювати із Сполученими Штатами, щоб припинити агресивну війну росії проти України.

Про це пише УНН з посиланням на допис Кошти в Х.

Деталі

Дуже корисні сьогоднішні дзвінки щодо України з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні важливої двосторонньої зустрічі на Алясці. ЄС має намір тісно та в єдності співпрацювати зі США, щоб припинити агресивну війну росії та забезпечити справедливий і тривалий мир

- написано в дописі.

Він наголосив, що європейські країни готові зробити свій внесок у пріоритетне завдання – припинення вогню.

Ми готові зробити свій внесок. Досягнення припинення вогню залишається пріоритетом — як необхідний крок до змістовних переговорів з Україною

- зазначив голова Європейської Ради. 

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо російський диктатор володимир путін не погодиться припинити війну, то росію очікують серйозні наслідки.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав тристоронню зустріч між президентами США, України та РФ. Зустріч має відбутися в Європі, в нейтральній країні, за умови участі України в обговоренні її території.

Павло Зінченко

