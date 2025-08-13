Голова Євроради підвів підсумки онлайн-консультації європейських лідерів з Трампом
Київ • УНН
Голова Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив про намір ЄС тісно співпрацювати зі США для припинення війни росії проти України. Досягнення припинення вогню залишається пріоритетом.
Голова Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що Євросоюз має намір тісно співпрацювати із Сполученими Штатами, щоб припинити агресивну війну росії проти України.
Про це пише УНН з посиланням на допис Кошти в Х.
Деталі
Дуже корисні сьогоднішні дзвінки щодо України з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні важливої двосторонньої зустрічі на Алясці. ЄС має намір тісно та в єдності співпрацювати зі США, щоб припинити агресивну війну росії та забезпечити справедливий і тривалий мир
Він наголосив, що європейські країни готові зробити свій внесок у пріоритетне завдання – припинення вогню.
Ми готові зробити свій внесок. Досягнення припинення вогню залишається пріоритетом — як необхідний крок до змістовних переговорів з Україною
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо російський диктатор володимир путін не погодиться припинити війну, то росію очікують серйозні наслідки.
Президент Франції Еммануель Макрон підтримав тристоронню зустріч між президентами США, України та РФ. Зустріч має відбутися в Європі, в нейтральній країні, за умови участі України в обговоренні її території.