Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика
Киев • УНН
Продюсеры отклоняют требование Мадонны относительно бюджета в 100 миллионов долларов для создания байопика о ее жизни. Певица планирует самостоятельно собрать средства, не желая терять контроль над проектом.
Продюсеры будущего байопика Мадонны «посмеялись» над требованием певицы о 100 миллионах долларов для реализации проекта, но она «не собирается делать это по-другому», пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
В понедельник утром 66-летняя Мадонна поделилась с поклонниками новостями о долгожданном фильме о ее жизни.
Лента, режиссером которой выступает сама певица, а главную роль сыграет Джулия Гарнер, находится в разработке уже много лет, но сталкивается с многочисленными проблемами и задержками.
В своем последнем посте Мадонна рассказала, что продюсеры поставили новое условие для работы над фильмом, заявив, что он не будет снят, если она не «уменьшит масштабы».
Как сообщает источник Daily Mail, одной из причин разногласий стало требование Мадонны выделить на создание ленты бюджет в 100 миллионов долларов, что не устроило продюсеров.
«Мадонна хотела 100 миллионов долларов, а продюсеры смеялись над ней. Они сказали ей, что это смешно», - объясняли они.
Но «перфекционистка» Мадонна не собирается отступать, добавил источник: «Теперь она собирается собрать 100 миллионов долларов самостоятельно. Она не собирается отдавать контроль над этим студии, чтобы они могли заработать состояние на том, чтобы рассказать ее историю».
Инсайдер объяснил, что певица известна среди своих друзей как «требовательная и помешанная на контроле» - но именно это делает ее творчество таким удивительным.
«С ней тяжело? Очень. На нее трудно работать? Безусловно. Она известна тем, что является перфекционисткой, требовательной и помешанной на контроле», - поделились они.
Напомним
Певица Мадонна разошлась со своим парнем Акимом Моррисом, который был моложе ее на 37 лет.