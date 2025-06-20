Бейонсе й Майлі Сайрус влаштували сюрприз на концерті в Парижі, заспівавши дуетом

Несподіваний зірковий дует приголомшив шанувальників у Парижі. 19 червня під час виступу на стадіоні "Стад де Франс" Бейонсе запросила на сцену Майлі Сайрус. Разом вони вперше наживо виконали хіт "II Most Wanted", яка здобула "Греммі" у номінації "Найкращий кантрі-виступ дуетом/групою". Про це пише УНН із посиланням на TMZ.

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У четвер увечері Бей шокувала тисячі шанувальників на паризькому стадіоні "Стад де Франс", коли несподівано випустила Сайрус на виступ з їхньою спільною піснею "II Most Wanted" - йдеться у публікації.

Зазначається, що чутки про участь Сайрус почали ширитися раніше того ж дня після того, як фанати помітили, як співачка прибула на стадіон.

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Це стало першим випадком, коли "II Most Wanted" було виконано наживо.

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