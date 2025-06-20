Бейонсе й Майлі Сайрус влаштували сюрприз на концерті в Парижі, заспівавши дуетом
Київ • УНН
Бейонсе та Майлі Сайрус вразили фанатів на концерті в Парижі, вперше виконавши наживо свій хіт "II Most Wanted". Цей очікуваний виступ відбувся на стадіоні "Стад де Франс" 19 червня.
Несподіваний зірковий дует приголомшив шанувальників у Парижі. 19 червня під час виступу на стадіоні "Стад де Франс" Бейонсе запросила на сцену Майлі Сайрус. Разом вони вперше наживо виконали хіт "II Most Wanted", яка здобула "Греммі" у номінації "Найкращий кантрі-виступ дуетом/групою". Про це пише УНН із посиланням на TMZ.
Деталі
У четвер увечері Бей шокувала тисячі шанувальників на паризькому стадіоні "Стад де Франс", коли несподівано випустила Сайрус на виступ з їхньою спільною піснею "II Most Wanted"
Зазначається, що чутки про участь Сайрус почали ширитися раніше того ж дня після того, як фанати помітили, як співачка прибула на стадіон.
Доповнення
Це стало першим випадком, коли "II Most Wanted" було виконано наживо.
Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією25.05.25, 13:11 • 194488 переглядiв