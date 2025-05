Израиль начал масштабную операцию в Газе

Армия обороны Израиля заявила о начале первого этапа масштабной операции в секторе Газа под названием "Колесница Гедеона". В частности, речь идет о взятии под контроль "стратегических районов" анклава. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Times of Israel, Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), издание The Guardian.

Детали

"За минувшие сутки ЦАХАЛ начал масштабные атаки и мобилизовал силы для захвата стратегических районов в секторе Газа, в рамках первых шагов операции "Колесница Гедеона" и расширения кампании в Газе, для достижения всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Израиль объявил о новом крупном наступлении в секторе Газа после нанесения волны авиаударов по территории, в результате которых погибло более 100 человек - пишет The Guardian.

Также в ЦАХАЛ проинформировали, что военные будут продолжать действовать, чтобы "защитить израильских граждан и реализовать цели войны".

Израильские официальные лица рассказали представителям СМИ, что наступательная операция "Колесницы Гедеона" должна привести:

к "завоеванию" ЦАХАЛом Газы и сохранению контроля над территорией,

к перемещению палестинского гражданского населения на юг Смуги,

к атаке на группировку боевиков ХАМАС,

и имеют целью помешать террористической группе взять под контроль поставки гуманитарной помощи.

Кроме того, в Армии обороны Израиля обнародовали видео нанесения ударов по целям на территории Сектора Газа в рамках военной операции.

Напомним, 14 мая армия Израиля нанесла удар по Европейской больнице в Секторе Газа, в результате чего погибло более 28 человек. ЦАХАЛ заявил, что целью были боевики ХАМАС, базировавшиеся под зданием.

05 мая Израиль одобрил план захвата Газы и пребывания там в течение неопределенного периода.