В Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля: подозреваемый задержан

Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне были застрелены в среду вечером, когда выходили с мероприятия в музее Capital Jewish Museum, и подозреваемый кричал: "Свободная, свободная Палестина" после его ареста, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Двое жертв, мужчина и женщина, покидали мероприятие в Capital Jewish Museum, когда подозреваемый подошел к группе из четырех человек и открыл огонь, сообщила на пресс-конференции глава столичной полиции Памела Смит.

Подозреваемый, идентифицированный как 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, был замечен, когда шагал возле музея перед стрельбой, зашел в музей после стрельбы, и был задержан охраной, сказала Смит.

Когда его взяли под стражу, подозреваемый начал скандировать: "Свободная, свободная Палестина", сказала Смит.



Посол Израиля в США Йехиель Лейтер сказал, что двое убитых были молодой парой, которая собиралась обручиться, сказав, что мужчина приобрел кольцо на этой неделе с намерением сделать предложение на следующей неделе в Иерусалиме.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что она была на месте происшествия вместе с бывшим судьей Жанин Пирро, которая работает прокурором США в Вашингтоне и чей офис будет преследовать дело.

"Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться сейчас! - написал президент США Дональд Трамп в социальных сетях в четверг. - Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям жертв. Так грустно, что такие вещи могут происходить! Да благословит вас всех Бог!"

Президент Израиля Исаак Герцог сказал, что он "опустошен" сценами в Вашингтоне.

Не сразу было понятно, есть ли у Родригеса адвокат, который мог бы комментировать от его имени.



Влиятельный панарабский спутниковый телеканал Al Jazeera обнародовал запись, похожую на запись с мобильного телефона, на которой предполагаемого нападающего, одетого в пиджак и брюки, оттаскивают после стрельбы с руками за спиной.

Дополнение

Стрельба произошла в тот момент, когда Израиль начал новую кампанию против ХАМАС в секторе Газа в войне, которая разожгла напряженность на Ближнем Востоке. Война началась с того, что 7 октября 2023 года палестинская боевая группировка ХАМАС вышла из Газы, чтобы убить 1200 человек и забрать около 250 заложников обратно в прибрежный анклав.

Израиль начал новую наземную операцию в Газе: что известно