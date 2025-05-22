Трамп и Нетаньяху обсудили убийство сотрудников посольства Израиля и переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп в четверг поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом, и два лидера обсудили убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне и предстоящие ядерные переговоры с Ираном в Риме, передает УНН со ссылкой на CNN.

"У них была продуктивная беседа. Они обсудили многое, включая, конечно, трагическую стрельбу, которая произошла здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, вчера вечером. Но они также говорили о потенциальной сделке с Ираном, которая, по мнению президента, движется в правильном направлении", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время пресс-конференции.

Трамп отреагировал на новость о стрельбе, написав на своей платформе Truth Social в четверг утром: "Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться СЕЙЧАС! Ненависти и радикализму нет места в США".

Ливитт отказался предоставить дополнительные подробности обсуждения предстоящих переговоров с Ираном.

"И как сказал мне президент, и он сказал всем вам, эта сделка с Ираном может закончиться двумя способами: она может закончиться очень позитивным дипломатическим решением или она может закончиться очень негативной ситуацией для Ирана. Вот почему эти переговоры состоятся в конце этой недели", — сказала она.

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