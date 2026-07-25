Прокурор МУС Карим Хан официально уволен после скандала с домогательствами

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан официально уволен с должности после скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах, руководство Офиса прокурора МУС будут обеспечивать заместители прокурора, сообщили в МУС 24 июля, пишет УНН.

Детали

"Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (АГУ) приняла решение тайным голосованием абсолютным большинством от 82 государств-участников, установив, что Карим Хан совершил серьезный проступок и серьезное нарушение служебных обязанностей, и уволила его с должности в соответствии со статьей 46 Римского статута", - говорится в заявлении АГУ от 24 июля.

В Международном уголовном суде (МУС) в официальном заявлении отреагировали на это и указали, что "принимают к сведению решение (...) об увольнении Прокурора с должности, установив, что он совершил серьезный проступок и серьезное нарушение служебных обязанностей".

"Заместители Прокурора будут продолжать обеспечивать руководство, управление и направление работы Офиса Прокурора, как они это делали с момента, когда господин Хан взял отпуск в мае 2025 года, и после его отстранения от должности 8 июня 2026 года", - указали в МУС.

В течение этого процесса МУС, как отмечается, "продолжал выполнять свой мандат и деятельность благодаря профессионализму и преданности сотрудников". Суд будет продолжать уделять первоочередное значение поддержке безопасной, инклюзивной и уважительной рабочей среды для всех сотрудников. МУС остается твердо приверженным делу привлечения к ответственности и обеспечения правосудия для жертв преступлений, которые глубоко потрясают совесть человечества", - указано в заявлении.

Дополнение

Карим Хан, как отмечает Reuters, стал одним из самых известных международных прокуроров в мае 2024 года, когда объявил, что добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, втянув Международный уголовный суд в конфронтацию с Соединенными Штатами.

Когда он вступил в должность, он часто путешествовал в страны, где МУС проводил расследования, в частности в Украину, Израиль и на палестинские территории.

В 2023 году МУС выдал ордер на арест главы кремля владимира путина, в результате чего Хан был заочно осужден в россии в 2025 году.

В октябре 2024 года появилась новость о том, что младший юрист из офиса Хана подал заявление о сексуальных домогательствах со стороны Хана. Хан отрицал эти обвинения, но ушел в отпуск в мае 2025 года, поскольку, по его словам, пристальное внимание СМИ мешало ему сосредоточиться на работе.

Государства-члены МУС уволили Хана в пятницу по обвинениям в сексуальных домогательствах, сообщили Reuters два дипломатических источника. Он давно сталкивается с критикой и политическими спорами.

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