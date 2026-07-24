Государства-члены МУС проголосовали за отставку главного прокурора Хана - СМИ

В пятницу государства-члены Международного уголовного суда проголосовали за отставку главного прокурора суда Карима Хана после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщают Reuters и AP со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.

Детали

Голосование за отстранение Хана от должности прошло на фоне пристального внимания Вашингтона к суду по военным преступлениям, который этот независимый судебный орган рассматривает как угрозу суверенитету своей страны.

Хан неоднократно отрицал обвинения или какие-либо правонарушения.

Напомним

Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отстранило от должности главного прокурора Карима Хана в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.