Государства-члены МУС проголосовали за отставку главного прокурора Хана - СМИ
Киев • УНН
Государства-члены Международного уголовного суда проголосовали за отставку главного прокурора Карима Хана после обвинений в сексуальных домогательствах. Хан отрицает обвинения.
В пятницу государства-члены Международного уголовного суда проголосовали за отставку главного прокурора суда Карима Хана после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщают Reuters и AP со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.
Детали
Голосование за отстранение Хана от должности прошло на фоне пристального внимания Вашингтона к суду по военным преступлениям, который этот независимый судебный орган рассматривает как угрозу суверенитету своей страны.
Хан неоднократно отрицал обвинения или какие-либо правонарушения.
Напомним
Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отстранило от должности главного прокурора Карима Хана в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.