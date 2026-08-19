Генсек ООН серьезно обеспокоен санкциями США против Международного уголовного суда

$44.780.0851.830.02
ukenru
20:59 • 9414 просмотра
"Это того стоило": один из соорганизаторов протестов в поддержку Фёдорова объявил об их завершении
19:07 • 14970 просмотра
Правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сенс Банка и инициировало отстранение председателя правления — Корецкий
16:44 • 23083 просмотра
Мудрой сообщили о подозрении, но не задерживали — адвокат
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 39521 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
19 августа, 14:50 • 31357 просмотра
В результате вражеской атаки на Житомир погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек получили раненияPhoto
19 августа, 13:40 • 28591 просмотра
Водителю Volkswagen сообщили о подозрении по делу о ДТП на остановке в КиевеPhotoVideo
19 августа, 11:27 • 31134 просмотра
Жара до +37° вернётся уже на этой неделе - синоптики
19 августа, 10:46 • 30230 просмотра
Баллистическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км будет готова к нанесению ударов в конце сентября — генеральный директор Fire Point Ирина Терех
19 августа, 10:34 • 20974 просмотра
Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины
19 августа, 10:29 • 20224 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули еще 103 украинских военныхPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
67%
747мм
Популярные новости
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 34618 просмотра
рф верифицировала 79 военнослужащих ВСУ, которые считались без вести пропавшими - ЛубинецPhoto19 августа, 15:04 • 4208 просмотра
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 26304 просмотра
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать16:55 • 18729 просмотра
В результате атаки рф на Житомир число пострадавших возросло до 40, в МВД назвали имена погибших полицейскихPhoto18:50 • 10764 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать16:55 • 18798 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 39524 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 34709 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 48905 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 47368 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джефф Безос
Ким Чен Ын
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомир
Южная Корея
Китай
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 26390 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 55591 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 92075 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 96390 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 102994 просмотра
Актуальное
Золото
Бильд
Фильм
ATACMS
Техника

Генсек ООН серьезно обеспокоен санкциями США против Международного уголовного суда

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Генсек ООН выразил серьезную обеспокоенность санкциями США против Томоко Аканэ и Абдулая Сейе. ООН назвала МУС опорой международного правосудия.

Генсек ООН серьезно обеспокоен санкциями США против Международного уголовного суда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен решением США ввести санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего адвоката Абдулая Сейе. Об этом в среду заявил представитель ООН, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Госсекретарь США Марко Рубио ввел санкции во вторник, что стало очередным этапом эскалации кампании администрации Трампа против суда в Гааге, созданного в 2002 году международным сообществом для преследования военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности.

"Генеральный секретарь выражает серьезную обеспокоенность в связи с этим решением, а также продолжающимся включением в этот список других сотрудников Международного уголовного суда", — заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге ООН в Нью-Йорке.

Дюжаррик отметил, что, хотя Организация Объединенных Наций и МУС являются отдельными институтами с разными мандатами, ООН рассматривает суд как "ключевой столп международного уголовного правосудия".

Лидеры ЕС поддержали МУС после санкций США против его должностных лиц19.08.26, 15:20 • 2990 просмотров

Напомним

Во вторник, 18 августа, США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего адвоката суда Абдулая Сейе. 

Позже Международный уголовный суд осудил введенные США санкции против его президента Томоко Аканэ и других сотрудников учреждения.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Марко Рубио
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Гаага
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты