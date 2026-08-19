Генсек ООН серьезно обеспокоен санкциями США против Международного уголовного суда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен решением США ввести санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего адвоката Абдулая Сейе. Об этом в среду заявил представитель ООН, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Госсекретарь США Марко Рубио ввел санкции во вторник, что стало очередным этапом эскалации кампании администрации Трампа против суда в Гааге, созданного в 2002 году международным сообществом для преследования военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности.

"Генеральный секретарь выражает серьезную обеспокоенность в связи с этим решением, а также продолжающимся включением в этот список других сотрудников Международного уголовного суда", — заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге ООН в Нью-Йорке.

Дюжаррик отметил, что, хотя Организация Объединенных Наций и МУС являются отдельными институтами с разными мандатами, ООН рассматривает суд как "ключевой столп международного уголовного правосудия".

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Напомним

Во вторник, 18 августа, США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего адвоката суда Абдулая Сейе.

Позже Международный уголовный суд осудил введенные США санкции против его президента Томоко Аканэ и других сотрудников учреждения.