Лидеры ЕС поддержали МУС после санкций США против его должностных лиц

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта выразили поддержку Международному уголовному суду на фоне санкций, введённых США, передаёт УНН.

Председатель Европейского совета и я твёрдо поддерживаем МУС, председателя Томоко Аканэ и должностных лиц, которые поддерживают её миссию. МУС помогает добиваться правосудия для жертв некоторых из самых ужасных преступлений в мире. Для выполнения этой важной работы его судьи и должностные лица должны иметь возможность действовать независимо и без внешнего давления - заявила фон дер Ляйен в социальной сети X.

Председатель Европейского совета Кошта также выразил поддержку МУС и напомнил, что институт помогает добиваться правосудия для жертв некоторых из самых ужасных преступлений в мире.

Напомним

Во вторник, 18 августа, США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего адвоката суда Абдулая Сее.

Позже Международный уголовный суд осудил введённые США санкции против его председателя Томоко Аканэ и других сотрудников учреждения.