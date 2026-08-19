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Лидеры ЕС поддержали МУС после санкций США против его должностных лиц

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта выразили поддержку МУС и его независимости после санкций США против должностных лиц суда.

Лидеры ЕС поддержали МУС после санкций США против его должностных лиц

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта выразили поддержку Международному уголовному суду на фоне санкций, введённых США, передаёт УНН.

Председатель Европейского совета и я твёрдо поддерживаем МУС, председателя Томоко Аканэ и должностных лиц, которые поддерживают её миссию. МУС помогает добиваться правосудия для жертв некоторых из самых ужасных преступлений в мире. Для выполнения этой важной работы его судьи и должностные лица должны иметь возможность действовать независимо и без внешнего давления 

- заявила фон дер Ляйен в социальной сети X.

Председатель Европейского совета Кошта также выразил поддержку МУС и напомнил, что институт помогает добиваться правосудия для жертв некоторых из самых ужасных преступлений в мире.

Напомним

Во вторник, 18 августа, США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего адвоката суда Абдулая Сее. 

Позже Международный уголовный суд осудил введённые США санкции против его председателя Томоко Аканэ и других сотрудников учреждения.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
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Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен