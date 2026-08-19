МКС засудив санкції США проти президента суду та інших співробітників
Київ • УНН
Міжнародний кримінальний суд засудив санкції США проти свого президента та персоналу, назвавши їх підривом верховенства права. Суд продовжить роботу, підтримуючи співробітників і жертв міжнародних злочинів.
Міжнародний кримінальний суд засудив запроваджені США санкції проти його президента Томоко Акане та інших співробітників установи. Про це йдеться у заяві МКС у вівторок, 18 серпня, пише УНН.
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У суді заявили, що нещодавні американські санкції проти його персоналу підривають верховенство права. МКС також наголосив, що продовжить виконувати свою роботу та підтримувати співробітників і жертв міжнародних злочинів.
Ми підтримуємо наших співробітників і жертв злочинів
Раніше у вівторок США запровадили санкції проти президента суду Томоко Акане, звинувативши МКС у політизації своєї діяльності. Вашингтон уже неодноразово застосовував обмеження проти співробітників суду через його розслідування щодо Ізраїлю, союзника США.
США, Китай, росія та Ізраїль не ратифікували Римський статут - установчий договір МКС - і не визнають юрисдикцію суду.
США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане18.08.26, 23:37 • 6444 перегляди