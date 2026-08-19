МУС осудил санкции США против председателя суда и других сотрудников

Международный уголовный суд осудил введённые США санкции против его президента Томоко Аканэ и других сотрудников учреждения. Об этом говорится в заявлении МУС во вторник, 18 августа, пишет УНН.

Детали

В суде заявили, что недавние американские санкции против его персонала подрывают верховенство права. МУС также подчеркнул, что продолжит выполнять свою работу и поддерживать сотрудников и жертв международных преступлений.

Мы поддерживаем наших сотрудников и жертв преступлений - заявили в МУС.

Ранее во вторник США ввели санкции против президента суда Томоко Аканэ, обвинив МУС в политизации своей деятельности. Вашингтон уже неоднократно вводил ограничения против сотрудников суда из-за его расследования в отношении Израиля, союзника США.

США, Китай, Россия и Израиль не ратифицировали Римский статут — учредительный договор МУС — и не признают юрисдикцию суда.