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МУС осудил санкции США против председателя суда и других сотрудников

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Международный уголовный суд осудил санкции США против своего председателя и сотрудников, назвав их подрывом верховенства права. Суд продолжит работу, поддерживая сотрудников и жертв международных преступлений.

МУС осудил санкции США против председателя суда и других сотрудников

Международный уголовный суд осудил введённые США санкции против его президента Томоко Аканэ и других сотрудников учреждения. Об этом говорится в заявлении МУС во вторник, 18 августа, пишет УНН.

Детали

В суде заявили, что недавние американские санкции против его персонала подрывают верховенство права. МУС также подчеркнул, что продолжит выполнять свою работу и поддерживать сотрудников и жертв международных преступлений.

Мы поддерживаем наших сотрудников и жертв преступлений

- заявили в МУС.

Ранее во вторник США ввели санкции против президента суда Томоко Аканэ, обвинив МУС в политизации своей деятельности. Вашингтон уже неоднократно вводил ограничения против сотрудников суда из-за его расследования в отношении Израиля, союзника США.

США, Китай, Россия и Израиль не ратифицировали Римский статут — учредительный договор МУС — и не признают юрисдикцию суда.

Степан Гафтко

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