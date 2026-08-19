Лідери ЄС підтримали МКС після санкцій США проти його посадовців
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта висловили підтримку МКС та його незалежності після санкцій США проти посадовців суду.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта висловили підтримку Міжнародному кримінальному суду на тлі санкцій, які запровадили США, передає УНН.
Президент Євроради і я твердо підтримую МКС, президента Томоко Акане та посадовців, які підтримують її місію. МКС допомагає здійснювати правосуддя для жертв деяких найжахливіших злочинів у світі. Для виконання цієї важливої роботи його судді та посадовці повинні мати можливість діяти незалежно та без зовнішнього тиску
Президент Євроради Кошта також висловив підтримку МКС і також нагадав, що інституція допомагає здійснювати правосуддя для жертв деяких найжахливіших злочинів у світі.
Нагадаємо
У вівторок, 18 серпня, США запровадили санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого адвоката суду Абдулає Сеє.
Згодом Міжнародний кримінальний суд засудив запроваджені США санкції проти його президента Томоко Акане та інших співробітників установи.