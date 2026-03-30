Іран звинуватив Україну в "активній участі" у війні на Близькому Сході - ЗМІ
Київ • УНН
Постпред Ірану в ООН заявив про відповідальність України за допомогу в атаках на країну. Лист про порушення міжнародного права надіслано Генсеку ООН.
Визнання Україною відправки експертів на Близький Схід "являє собою активну участь у військовій агресії проти Ірану". Про це йдеться у листі постійного представника Ісламської Республіки при ООН, передає УНН із посиланням на NBC News.
Таким чином, "Україна несе міжнародну відповідальність відповідно до міжнародного права за сприяння чи допомогу у вчиненні міжнародно-протиправного акту", — написав Амір Саїд Іравані у своєму листі, адресованому Генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу та Раді Безпеки організації, який було опубліковано через офіційне державне інформаційне агентство IRNA.
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї28.03.26, 13:56 • 36784 перегляди
"Надання оперативної та технічної допомоги, яка безпосередньо сприяє застосуванню сили та актам агресії проти суверенітету та територіальної цілісності Ісламської Республіки Іран", - сказав він.
Навмисне завдання ударів по "цивільній промисловій інфраструктурі з метою економічного тиску або колективного покарання може бути серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права, включаючи воєнні злочини", — додав він.
В Ірані погрожують Україні через "підтримку ізраїльського режиму за допомогою безпілотників"14.03.26, 14:16 • 18334 перегляди