Іран звинуватив Україну в "активній участі" у війні на Близькому Сході - ЗМІ

Визнання Україною відправки експертів на Близький Схід "являє собою активну участь у військовій агресії проти Ірану". Про це йдеться у листі постійного представника Ісламської Республіки при ООН, передає УНН із посиланням на NBC News.

Таким чином, "Україна несе міжнародну відповідальність відповідно до міжнародного права за сприяння чи допомогу у вчиненні міжнародно-протиправного акту", — написав Амір Саїд Іравані у своєму листі, адресованому Генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу та Раді Безпеки організації, який було опубліковано через офіційне державне інформаційне агентство IRNA.

"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї

"Надання оперативної та технічної допомоги, яка безпосередньо сприяє застосуванню сили та актам агресії проти суверенітету та територіальної цілісності Ісламської Республіки Іран", - сказав він.

Навмисне завдання ударів по "цивільній промисловій інфраструктурі з метою економічного тиску або колективного покарання може бути серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права, включаючи воєнні злочини", — додав він.

В Ірані погрожують Україні через "підтримку ізраїльського режиму за допомогою безпілотників"