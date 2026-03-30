Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Іран звинуватив Україну в "активній участі" у війні на Близькому Сході - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Постпред Ірану в ООН заявив про відповідальність України за допомогу в атаках на країну. Лист про порушення міжнародного права надіслано Генсеку ООН.

Іран звинуватив Україну в "активній участі" у війні на Близькому Сході - ЗМІ

Визнання Україною відправки експертів на Близький Схід "являє собою активну участь у військовій агресії проти Ірану". Про це йдеться у листі постійного представника Ісламської Республіки при ООН, передає УНН із посиланням на NBC News.

Таким чином, "Україна несе міжнародну відповідальність відповідно до міжнародного права за сприяння чи допомогу у вчиненні міжнародно-протиправного акту", — написав Амір Саїд Іравані у своєму листі, адресованому Генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу та Раді Безпеки організації, який було опубліковано через офіційне державне інформаційне агентство IRNA.

"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї

"Надання оперативної та технічної допомоги, яка безпосередньо сприяє застосуванню сили та актам агресії проти суверенітету та територіальної цілісності Ісламської Республіки Іран", - сказав він.

Навмисне завдання ударів по "цивільній промисловій інфраструктурі з метою економічного тиску або колективного покарання може бути серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права, включаючи воєнні злочини", — додав він.

В Ірані погрожують Україні через "підтримку ізраїльського режиму за допомогою безпілотників"

Антоніна Туманова

