Иран обвинил Украину в «активном участии» в войне на Ближнем Востоке – СМИ

Признание Украиной отправки экспертов на Ближний Восток "представляет собой активное участие в военной агрессии против Ирана". Об этом говорится в письме постоянного представителя Исламской Республики при ООН, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Таким образом, "Украина несет международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного акта", — написал Амир Саид Иравани в своем письме, адресованном Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу и Совету Безопасности организации, которое было опубликовано через официальное государственное информационное агентство IRNA.

"Оказание оперативной и технической помощи, которая непосредственно способствует применению силы и актам агрессии против суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран", - сказал он.

Намеренное нанесение ударов по "гражданской промышленной инфраструктуре с целью экономического давления или коллективного наказания может быть серьезными нарушениями международного гуманитарного права, включая военные преступления", — добавил он.

