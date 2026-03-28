"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае

Пресс-секретарь секретаря СНБО Украины Рустема Умерова Диана Давитян опровергла информацию о якобы иранском ударе по складу с украинскими БПЛА в Дубае, где находился 21 украинец. Это фейк, сказала Давитян в комментарии УНН.

Как заявил представитель МИД Георгий Тихий, которого цитирует Центр стратегических коммуникаций: "Это ложь, официально опровергаем эту информацию".

По его словам, Иран регулярно прибегает к подобным информационным вбросам - и в этом действует по той же логике, что и российская пропаганда.

В Иране ранее заявили об ударе по складу "украинских систем" против дронов в Дубае в ОАЭ. Представитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" заявил, что объект якобы был уничтожен, а внутри якобы находилось по меньшей мере 20 украинских специалистов.