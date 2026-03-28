"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
08:59 • 7512 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 14627 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони
07:00 • 16690 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
07:00 • 24227 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 26122 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 51511 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 72707 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 42202 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 68166 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Речниця Умєрова та МЗС назвали фейком заяви Ірану про знищення складу з українськими фахівцями. Офіційні особи спростували інформацію про атаку в ОАЕ.

"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї

Речниця секретаря РНБО України Рустема Умєрова Діана Давітян спростувала інформацію про начебто іранський удар по складу з українськими БПЛА в Дубаї, де перебував 21 українець. Це фейк, сказала Давітян у коментарі УНН.

Це фейк, інформація не відповідає дійсності

- сказала Давітян.

Як заявив речник МЗС Георгій Тихий, якого цитує Центр стратегічних комунікацій: "Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію".

За його словами, Іран регулярно вдається до подібних інформаційних вкидів - і в цьому діє за тією ж логікою, що й російська пропаганда.

Доповнення

В Ірані раніше заявили про удар по складу "українських систем" проти дронів у Дубаї в ОАЕ. Речник Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" заявив, що об’єкт нібито було знищено, а всередині буцімто перебувало щонайменше 20 українських фахівців.

Павло Башинський

СуспільствоСвіт
російська пропаганда
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Дубай
Об'єднані Арабські Емірати
Україна
Іран