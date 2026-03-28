"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї

Речниця секретаря РНБО України Рустема Умєрова Діана Давітян спростувала інформацію про начебто іранський удар по складу з українськими БПЛА в Дубаї, де перебував 21 українець. Це фейк, сказала Давітян у коментарі УНН.

Як заявив речник МЗС Георгій Тихий, якого цитує Центр стратегічних комунікацій: "Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію".

За його словами, Іран регулярно вдається до подібних інформаційних вкидів - і в цьому діє за тією ж логікою, що й російська пропаганда.

В Ірані раніше заявили про удар по складу "українських систем" проти дронів у Дубаї в ОАЕ. Речник Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" заявив, що об’єкт нібито було знищено, а всередині буцімто перебувало щонайменше 20 українських фахівців.