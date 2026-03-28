В Ірані заявили про нібито знищення складу українських протидронних систем у Дубаї, де буцімто проживав 21 українець

Київ • УНН

 • 1838 перегляди

Речник Хатам аль-Анбія стверджує про знищення об'єкта з 21 українським фахівцем в ОАЕ. Офіційних підтверджень атаки від України чи Еміратів наразі немає.

В Ірані заявили про удар по складу "українських систем" проти дронів у Дубаї в ОАЕ. Речник Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" заявив, що об’єкт нібито було знищено, а всередині буцімто перебувало щонайменше 20 українських фахівців, повідомляє іранське інформаційне агентство Fars, передає УНН.

Деталі

"Одночасно з ударом по сховках американських командирів і солдатів у Дубаї, що спричинив значні втрати, склад українських систем протидії безпілотникам - який перебував у Дубаї для надання допомоги американським військовим і де проживали 21 українець - став ціллю та був знищений у ході спільної операції Повітряно-космічних та Військово-морських сил Корпусу Ісламської революційної гвардії", - сказав речник.

Видання вказало, що "наразі доля українських військових невідома".

Офіційних підтверджень інформації від України чи ОАЕ відразу не було.

Перед цим речник Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" заявляв, що протягом останніх годин було завдано ударів по двох американських сховках.

"У першому у Дубаї переховувалося понад 400 осіб, а в другому - понад 100. Обидва місця були виявлені та атаковані високоточними ракетами та дронами, що завдало їм дуже важких втрат. Протягом кількох годин карети швидкої допомоги були зайняті транспортуванням загиблих та поранених американських командирів і солдатів", - заявив речник.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із українськими експертами, відправленими в ОАЕ, де обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах, а також те, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в ОАЕ, інтегрувавши український досвід.

