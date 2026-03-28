"Є чітке розуміння, як можна зміцнити захист неба": Зеленський розкрив деталі роботи українських експертів в ОАЕ

08:59 • 980 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 3580 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
07:00 • 12321 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
07:00 • 18236 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 22815 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 50058 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 70072 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 41861 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 66875 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 32685 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Популярнi новини
"Сила нашого війська – це люди": Сирський нагородив бійців штурмових підрозділів у Південній операційній зоніPhoto27 березня, 23:41 • 10448 перегляди
Африканські країни вкотре звинувачують рф у вербуванні на війну - ЦПД28 березня, 00:17 • 12434 перегляди
Мерц звинуватив Трампа в ескалації іранського конфлікту та невдалій стратегії28 березня, 00:52 • 7848 перегляди
Окупанти вдарили по пологовому будинку та приватному сектору в Одесі: багато поранених28 березня, 01:29 • 10601 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зростає, серед них дитинаPhoto28 березня, 02:39 • 23489 перегляди
Публікації
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній07:00 • 18236 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 24621 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 23902 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 70072 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 66875 перегляди
"Є чітке розуміння, як можна зміцнити захист неба": Зеленський розкрив деталі роботи українських експертів в ОАЕ

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Українські фахівці в ОАЕ впроваджують бойовий досвід для захисту неба та інфраструктури. Президент обговорив з командою зміцнення безпеки Еміратів.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із українськими експертами, відправленими в ОАЕ, де обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах, а також те, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в ОАЕ, інтегрувавши український досвід. Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

"Обʼєднані Арабські Емірати. Уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів. Зустрілися з представниками цієї нашої команди та обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що спільна мета з партнерами – більше безпеки. За його словами, українці, на жаль, добре памʼятають, як це було, коли розпочалася повномасштабна агресія росії проти нашої України, коли залежало від швидких та ефективних оборонних рішень. "Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а й сама готова підтримати тих, хто підтримує нас", - зазначив Зеленський.

За цей час наші експерти провели зустрічі з представниками Сил безпеки й оборони ОАЕ. Хлопці працюють над посиленням захисту від повітряних загроз. Обговорили саме це перед моєю зустріччю з паном Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Уже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Ідеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність

- вказав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський продовжує турне країнами Перської затоки - у суботу повідомив про візит до ОАЕ і зустріч з президентом країни, а також про домовленість про співпрацю у сфері безпеки і оборони, додавши, що команди фіналізують деталі.

Павло Башинський

