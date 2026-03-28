"Є чітке розуміння, як можна зміцнити захист неба": Зеленський розкрив деталі роботи українських експертів в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із українськими експертами, відправленими в ОАЕ, де обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах, а також те, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в ОАЕ, інтегрувавши український досвід. Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає УНН.

"Обʼєднані Арабські Емірати. Уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів. Зустрілися з представниками цієї нашої команди та обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що спільна мета з партнерами – більше безпеки. За його словами, українці, на жаль, добре памʼятають, як це було, коли розпочалася повномасштабна агресія росії проти нашої України, коли залежало від швидких та ефективних оборонних рішень. "Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а й сама готова підтримати тих, хто підтримує нас", - зазначив Зеленський.

За цей час наші експерти провели зустрічі з представниками Сил безпеки й оборони ОАЕ. Хлопці працюють над посиленням захисту від повітряних загроз. Обговорили саме це перед моєю зустріччю з паном Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Уже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Ідеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність - вказав Президент.

Президент України Володимир Зеленський продовжує турне країнами Перської затоки - у суботу повідомив про візит до ОАЕ і зустріч з президентом країни, а також про домовленість про співпрацю у сфері безпеки і оборони, додавши, що команди фіналізують деталі.