"Есть четкое понимание того, как можно укрепить систему": Зеленский раскрыл детали работы украинских экспертов в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими экспертами, отправленными в ОАЭ, где обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах, а также то, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в ОАЭ, интегрировав украинский опыт. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.

"Объединенные Арабские Эмираты. Уже несколько недель здесь работают украинцы, чтобы оказать помощь в защите жизней. Встретились с представителями этой нашей команды и обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах и некоторые предложения", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что общая цель с партнерами – больше безопасности. По его словам, украинцы, к сожалению, хорошо помнят, как это было, когда началась полномасштабная агрессия россии против нашей Украины, когда зависело от быстрых и эффективных оборонных решений. "Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и сама готова поддержать тех, кто поддерживает нас", - отметил Зеленский.

За это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ. Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз. Обсудили именно это перед моей встречей с господином Президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. Речь идет о комплексных решениях, которые доказали свою эффективность - указал Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает турне по странам Персидского залива - в субботу сообщил о визите в ОАЭ и встрече с президентом страны, а также о договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, добавив, что команды финализируют детали.