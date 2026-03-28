796 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
8908 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
15012 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
17056 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
24738 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 72895 просмотра
В Иране заявили о якобы уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае, где якобы проживал 21 украинец

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

Представитель Хатам аль-Анбия утверждает об уничтожении объекта с 21 украинским специалистом в ОАЭ. Официальных подтверждений атаки от Украины или Эмиратов пока нет.

В Иране заявили о якобы уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае, где якобы проживал 21 украинец

В Иране заявили об ударе по складу "украинских систем" против дронов в Дубае в ОАЭ. Представитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" заявил, что объект якобы был уничтожен, а внутри якобы находилось по меньшей мере 20 украинских специалистов, сообщает иранское информационное агентство Fars, передает УНН.

Детали

"Одновременно с ударом по тайникам американских командиров и солдат в Дубае, что повлекло значительные потери, склад украинских систем противодействия беспилотникам - который находился в Дубае для оказания помощи американским военным и где проживал 21 украинец - стал целью и был уничтожен в ходе совместной операции Воздушно-космических и Военно-морских сил Корпуса Исламской революционной гвардии", - сказал представитель.

Издание указало, что "сейчас судьба украинских военных неизвестна".

Официальных подтверждений информации от Украины или ОАЭ сразу не было.

Перед этим представитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" заявлял, что в течение последних часов были нанесены удары по двум американским тайникам.

"В первом в Дубае скрывалось более 400 человек, а во втором - более 100. Оба места были обнаружены и атакованы высокоточными ракетами и дронами, что нанесло им очень тяжелые потери. В течение нескольких часов кареты скорой помощи были заняты транспортировкой погибших и раненых американских командиров и солдат", - заявил представитель.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими экспертами, отправленными в ОАЭ, где обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах, а также то, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в ОАЭ, интегрировав украинский опыт.

