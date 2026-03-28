В Иране заявили о якобы уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае, где якобы проживал 21 украинец

В Иране заявили об ударе по складу "украинских систем" против дронов в Дубае в ОАЭ. Представитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" заявил, что объект якобы был уничтожен, а внутри якобы находилось по меньшей мере 20 украинских специалистов, сообщает иранское информационное агентство Fars, передает УНН.

"Одновременно с ударом по тайникам американских командиров и солдат в Дубае, что повлекло значительные потери, склад украинских систем противодействия беспилотникам - который находился в Дубае для оказания помощи американским военным и где проживал 21 украинец - стал целью и был уничтожен в ходе совместной операции Воздушно-космических и Военно-морских сил Корпуса Исламской революционной гвардии", - сказал представитель.

Издание указало, что "сейчас судьба украинских военных неизвестна".

Официальных подтверждений информации от Украины или ОАЭ сразу не было.

Перед этим представитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" заявлял, что в течение последних часов были нанесены удары по двум американским тайникам.

"В первом в Дубае скрывалось более 400 человек, а во втором - более 100. Оба места были обнаружены и атакованы высокоточными ракетами и дронами, что нанесло им очень тяжелые потери. В течение нескольких часов кареты скорой помощи были заняты транспортировкой погибших и раненых американских командиров и солдат", - заявил представитель.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими экспертами, отправленными в ОАЭ, где обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах, а также то, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в ОАЭ, интегрировав украинский опыт.