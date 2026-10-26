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США, росія та Китай просувають Орбана на посаду генсека ООН - WSJ

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Адміністрація Трампа просуває Орбана як спільного кандидата США, росії та Китаю на посаду генсека ООН. Його можуть представити після виборів до Конгресу.

США, росія та Китай просувають Орбана на посаду генсека ООН - WSJ

В адміністрації президента Дональда Трампа просувають ідею висунення спільного кандидата на посаду генерального секретаря ООН від США, росії та Китаю. Там пропонують призначити на цю посаду колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела з трьох країн, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що США заохочували Орбана взяти участь у виборах і навіть першими запропонували йому цю ідею.

росія та Китай підтримують це, виходячи з попередніх розмов з Вашингтоном, і план полягає в тому, щоб пан Орбан став їхнім спільним кандидатом. ... Коли США, росія та Китай хочуть одного й того ж у Раді Безпеки ООН, вони зазвичай це отримують

- пише видання.

Вказується, що сам Орбан також зацікавлений у перемозі на виборах, проте існують сумніви щодо того, чи зможе він отримати необхідну кількість голосів. Очікується, що Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс представлять кандидатуру Орбана після проміжних виборів до Конгресу.

Повноваження Антоніу Гутерреша, який очолює ООН з 2017 року, добігають кінця 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо

За інформацією The Guardian, після трьох раундів голосування фаворита у виборах генсека ООН не визначено. Серед нових претендентів називають Нуссейбе, Кааг, Токаєва й Орбана.

Фаворитка на посаду генсека ООН заявила, що організація боїться ризикувати заради миру16.10.26, 03:38 • 9440 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Рада Безпеки ООН
Антоніу Гутерреш
Конгрес США
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
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Віктор Орбан