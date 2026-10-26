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The New York Times

США, Россия и Китай продвигают Орбана на должность генсека ООН — WSJ

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Администрация Трампа продвигает Орбана в качестве общего кандидата США, России и Китая на должность генсека ООН. Его могут представить после выборов в Конгресс.

США, Россия и Китай продвигают Орбана на должность генсека ООН — WSJ

В администрации президента Дональда Трампа продвигают идею выдвижения общего кандидата на должность генерального секретаря ООН от США, России и Китая. Там предлагают назначить на эту должность бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники из трех стран, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что США поощряли Орбана принять участие в выборах и даже первыми предложили ему эту идею.

Россия и Китай поддерживают это, исходя из предыдущих разговоров с Вашингтоном, и план заключается в том, чтобы господин Орбан стал их общим кандидатом. ... Когда США, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете Безопасности ООН, они обычно этого добиваются

- пишет издание.

Указывается, что сам Орбан также заинтересован в победе на выборах, однако существуют сомнения относительно того, сможет ли он получить необходимое количество голосов. Ожидается, что Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс представят кандидатуру Орбана после промежуточных выборов в Конгресс.

Полномочия Антониу Гутерриша, возглавляющего ООН с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года.

Напомним

По информации The Guardian, после трех раундов голосования фаворит на выборах генсека ООН не определен. Среди новых претендентов называют Нуссейбе, Кааг, Токаева и Орбана.

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Вадим Хлюдзинский

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