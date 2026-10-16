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Фаворитка на пост генсека ООН заявила, что организация боится рисковать ради мира

Киев • УНН

 • 3452 просмотра

Ребека Гринспен заявила, что ООН избегает рисков и должна активнее работать над урегулированием войн в Украине и на Ближнем Востоке. Она также предложила сократить бюрократию.

Фаворитка на пост генсека ООН заявила, что организация боится рисковать ради мира
Фото: Reuters

Организация Объединённых Наций стала слишком осторожной и утратила готовность рисковать ради урегулирования международных конфликтов. Следующий генеральный секретарь должен быть готов к дипломатическим неудачам и новым попыткам достичь мира. Об этом заявила одна из главных претенденток на должность главы ООН Ребека Гринспен в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

70-летняя экономистка и бывшая вице-президент Коста-Рики раскритиковала нынешнюю работу организации, которая, по её словам, должна активнее участвовать в урегулировании войн, в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

Я думаю, что ООН стала слишком склонной избегать рисков. Нужно быть готовыми заплатить цену отказа, цену неудачи и попробовать ещё раз. Это работа ООН

– подчеркнула Гринспен.

Гринспен предлагает сократить бюрократию и изменить подход к дипломатии

Кандидатка также выступила за сокращение должностей, устранение дублирования функций между агентствами ООН и реформирование управления. В то же время она предупредила, что простое сокращение расходов без структурных изменений может лишь ухудшить ситуацию.

В качестве примера Гринспен привела собственный опыт руководства Конференцией ООН по торговле и развитию, где, по её словам, удалось сократить 20% должностей.

Отдельно она упомянула переговоры по Черноморской зерновой инициативе в 2022 году. По её мнению, именно непубличная дипломатия позволяет находить решения даже в конфликтах с участием постоянных членов Совета Безопасности.

Мы не обращались к прессе. Это была тихая дипломатия, которая сработала

– отметила она.

Заявления прозвучали накануне нового опроса Совета Безопасности ООН относительно кандидатов на должность генерального секретаря. Нынешний глава организации Антониу Гутерриш завершает свой второй срок 31 декабря 2026 года.

162 голоса «за»: Украину избрали в Совет ООН по правам человека13.10.26, 21:12 • 14372 просмотра

Степан Гафтко

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