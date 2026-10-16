Фаворитка на пост генсека ООН заявила, что организация боится рисковать ради мира

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Организация Объединённых Наций стала слишком осторожной и утратила готовность рисковать ради урегулирования международных конфликтов. Следующий генеральный секретарь должен быть готов к дипломатическим неудачам и новым попыткам достичь мира. Об этом заявила одна из главных претенденток на должность главы ООН Ребека Гринспен в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

70-летняя экономистка и бывшая вице-президент Коста-Рики раскритиковала нынешнюю работу организации, которая, по её словам, должна активнее участвовать в урегулировании войн, в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

Я думаю, что ООН стала слишком склонной избегать рисков. Нужно быть готовыми заплатить цену отказа, цену неудачи и попробовать ещё раз. Это работа ООН – подчеркнула Гринспен.

Гринспен предлагает сократить бюрократию и изменить подход к дипломатии

Кандидатка также выступила за сокращение должностей, устранение дублирования функций между агентствами ООН и реформирование управления. В то же время она предупредила, что простое сокращение расходов без структурных изменений может лишь ухудшить ситуацию.

В качестве примера Гринспен привела собственный опыт руководства Конференцией ООН по торговле и развитию, где, по её словам, удалось сократить 20% должностей.

Отдельно она упомянула переговоры по Черноморской зерновой инициативе в 2022 году. По её мнению, именно непубличная дипломатия позволяет находить решения даже в конфликтах с участием постоянных членов Совета Безопасности.

Мы не обращались к прессе. Это была тихая дипломатия, которая сработала – отметила она.

Заявления прозвучали накануне нового опроса Совета Безопасности ООН относительно кандидатов на должность генерального секретаря. Нынешний глава организации Антониу Гутерриш завершает свой второй срок 31 декабря 2026 года.

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