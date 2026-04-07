ООН: Трамп ризикує порушити міжнародне право в Ірані

6 квітня, 18:21
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
6 квітня, 16:58
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
6 квітня, 15:34
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
6 квітня, 14:11
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
6 квітня, 13:34
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 17846 перегляди
Трамп заявив, що Іран можна "знищити" за одну ніч, і ця ніч "можливо" буде у вівторок6 квітня, 17:33 • 6534 перегляди
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 6 квітня, 17:48 • 10278 перегляди
Верховний лідер Ірану виступив із рідкісною публічною заявою6 квітня, 17:50 • 7566 перегляди
У рф масштабний збій у роботі інтернету, не працюють банки та держпослуги6 квітня, 19:38 • 10674 перегляди
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 17902 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 29792 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 38323 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 126628 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 126068 перегляди
Netflix випустив ігровий додаток Playground для дітей до восьми років00:55 • 464 перегляди
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 6 квітня, 17:48 • 10322 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 22510 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 36860 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 49009 перегляди
Київ • УНН

 • 174 перегляди

Речник Генсека ООН заявив, що удари по цивільних об'єктах Ірану порушать міжнародне право. Гутерреш закликав США та Іран уникати знищення інфраструктури.

ООН: Трамп ризикує порушити міжнародне право в Ірані

Якщо президент США Дональд Трамп реалізує свої погрози щодо атак на цивільну інфраструктуру в Ірані, це буде порушенням міжнародного права. Про це заявив речник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік, слова якого цитує Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Він зазначив, що Гутерреш "занепокоєний" погрозами Трампа, і "навіть якщо США мають військову мету в нападі на невійськові цілі, ризик заподіяння шкоди цивільному населенню може зробити удари незаконними".

Ми були занепокоєні риторикою, яку можна побачити в цьому дописі в соціальних мережах, де лунають погрози американських атак на електростанції, мости та іншу інфраструктуру, якщо Іран не погодиться на угоду

- підкреслив речник.

Він додав, що Гутерреш попросив США та Іран дотримуватися міжнародного права і залишити цивільну інфраструктуру в спокої.

Контекст

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може бути "знищений" за одну ніч, і додав, що ця ніч "може" настати у вівторок увечері.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдати ударів по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не погодиться укласти угоду або знову відкрити Ормузьку протоку.

Вадим Хлюдзинський

