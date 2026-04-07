ООН: Трамп ризикує порушити міжнародне право в Ірані

Якщо президент США Дональд Трамп реалізує свої погрози щодо атак на цивільну інфраструктуру в Ірані, це буде порушенням міжнародного права. Про це заявив речник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік, слова якого цитує Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Він зазначив, що Гутерреш "занепокоєний" погрозами Трампа, і "навіть якщо США мають військову мету в нападі на невійськові цілі, ризик заподіяння шкоди цивільному населенню може зробити удари незаконними".

Ми були занепокоєні риторикою, яку можна побачити в цьому дописі в соціальних мережах, де лунають погрози американських атак на електростанції, мости та іншу інфраструктуру, якщо Іран не погодиться на угоду - підкреслив речник.

Він додав, що Гутерреш попросив США та Іран дотримуватися міжнародного права і залишити цивільну інфраструктуру в спокої.

Контекст

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може бути "знищений" за одну ніч, і додав, що ця ніч "може" настати у вівторок увечері.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдати ударів по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не погодиться укласти угоду або знову відкрити Ормузьку протоку.

