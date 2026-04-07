ООН: Трамп рискует нарушить международное право в Иране

6 апреля, 18:21 • 15869 просмотра
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
6 апреля, 16:58 • 35348 просмотра
"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
6 апреля, 15:34 • 25878 просмотра
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
6 апреля, 14:11 • 27640 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
6 апреля, 13:34 • 27444 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
6 апреля, 12:42 • 21166 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
6 апреля, 09:58 • 22668 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23 • 27734 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00 • 29976 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения ЛуныVideo
6 апреля, 04:08 • 32903 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
В рф масштабный сбой в работе интернета, не работают банки и госуслуги6 апреля, 19:38 • 14753 просмотра
В канадской провинции Альберта собрали подписи для референдума о независимостиPhoto6 апреля, 20:28 • 8994 просмотра
Дроны атаковали завод "Минудобрения" в Воронежской области РФVideo6 апреля, 21:29 • 12849 просмотра
Иран представил план прекращения войны с США и Израилем - NYT23:42 • 7308 просмотра
Оккупанты в Донецкой области создают реестр детей – жертв сексуального насилия и суицидов – ЦНСPhoto00:19 • 8366 просмотра
Как правильно обрезать виноград весной и осенью, чтобы получить щедрый урожайPhoto6 апреля, 16:13 • 21549 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo6 апреля, 11:53 • 32576 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto6 апреля, 10:09 • 41790 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 128851 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 128148 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет00:55 • 3410 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 13215 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 23832 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 38111 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 49737 просмотра
ООН: Трамп рискует нарушить международное право в Иране

Киев • УНН

 • 3414 просмотра

Представитель Генсека ООН заявил, что удары по гражданским объектам Ирана нарушат международное право. Гутерреш призвал США и Иран избегать уничтожения инфраструктуры.

Если президент США Дональд Трамп реализует свои угрозы относительно атак на гражданскую инфраструктуру в Иране, это будет нарушением международного права. Об этом заявил представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, слова которого цитирует Bloomberg, информирует УНН.

Он отметил, что Гутерриш "обеспокоен" угрозами Трампа, и "даже если США имеют военную цель в нападении на невоенные цели, риск причинения вреда гражданскому населению может сделать удары незаконными".

Мы были обеспокоены риторикой, которую можно увидеть в этом сообщении в социальных сетях, где звучат угрозы американских атак на электростанции, мосты и другую инфраструктуру, если Иран не согласится на сделку

- подчеркнул представитель.

Он добавил, что Гутерриш попросил США и Иран соблюдать международное право и оставить гражданскую инфраструктуру в покое.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть "уничтожен" за одну ночь, и добавил, что эта ночь "может" наступить во вторник вечером.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США могут нанести удары по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре Ирана, если Тегеран не согласится заключить сделку или снова открыть Ормузский пролив.

Гутерриш: если барабаны войны будут продолжать бить, эскалация только ухудшит ситуацию02.04.26, 23:22 • 12381 просмотр

