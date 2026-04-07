ООН: Трамп рискует нарушить международное право в Иране

Если президент США Дональд Трамп реализует свои угрозы относительно атак на гражданскую инфраструктуру в Иране, это будет нарушением международного права. Об этом заявил представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, слова которого цитирует Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Он отметил, что Гутерриш "обеспокоен" угрозами Трампа, и "даже если США имеют военную цель в нападении на невоенные цели, риск причинения вреда гражданскому населению может сделать удары незаконными".

Мы были обеспокоены риторикой, которую можно увидеть в этом сообщении в социальных сетях, где звучат угрозы американских атак на электростанции, мосты и другую инфраструктуру, если Иран не согласится на сделку - подчеркнул представитель.

Он добавил, что Гутерриш попросил США и Иран соблюдать международное право и оставить гражданскую инфраструктуру в покое.

Контекст

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть "уничтожен" за одну ночь, и добавил, что эта ночь "может" наступить во вторник вечером.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США могут нанести удары по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре Ирана, если Тегеран не согласится заключить сделку или снова открыть Ормузский пролив.

