Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві чотирьох дипломатів під час удару по Бейруту

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані офіційно поклав на Ізраїль відповідальність за ліквідацію чотирьох іранських дипломатів у ліванській столиці. Ракетний удар було завдано по готелю "Рамада" в центрі Бейрута минулої неділі, що призвело до руйнування четвертого поверху будівлі. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Іранська сторона назвала атаку "навмисним терористичним актом", оскільки загиблі офіційно представляли суверенну державу на території Лівану.

Версії сторін та обставини атаки

У листі до генсека ООН Антоніу Гутерреша Іравані наголосив, що дипломати переїхали до готелю зі своїх офіційних резиденцій з міркувань безпеки, проте удар був точковим. Натомість Армія оборони Ізраїлю заявила, що в готелі проходила секретна зустріч іранських агентів.

За даними ізраїльської розвідки, усі вбиті належали до елітного підрозділу "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, який відповідає за закордонні операції.

Цілеспрямоване вбивство чотирьох іранських дипломатів є серйозним терористичним актом і грубим порушенням міжнародного права – йдеться у зверненні Аміра Саїда Іравані до ООН.

Наслідки удару та офіційні дані

За попередньою інформацією Міністерства охорони здоров'я Лівану, внаслідок вибуху загинули чотири людини, ще десять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Імена загиблих офіційно не розголошуються, проте Іран наполягає на їхньому дипломатичному статусі.

