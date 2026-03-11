Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві чотирьох дипломатів під час удару по Бейруту

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
17:36 • 11850 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 35842 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 32874 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 24056 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 30847 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 29595 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 45375 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 54697 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53381 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85481 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.8м/с
56%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІPhoto10 березня, 12:51 • 22455 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 22986 перегляди
Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал10 березня, 13:24 • 12825 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 18326 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 10529 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 18377 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 35842 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 32874 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 45375 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 54697 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Реджеп Тайїп Ердоган
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Туреччина
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17 • 6446 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 10567 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 23024 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 29691 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 30713 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
Фільм

Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві чотирьох дипломатів під час удару по Бейруту

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Тегеран заявив про терористичний удар по готелю Рамада в Лівані. Ізраїль стверджує, що вбитими є агенти елітного підрозділу Кудс іранського КВІР.

Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві чотирьох дипломатів під час удару по Бейруту

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані офіційно поклав на Ізраїль відповідальність за ліквідацію чотирьох іранських дипломатів у ліванській столиці. Ракетний удар було завдано по готелю "Рамада" в центрі Бейрута минулої неділі, що призвело до руйнування четвертого поверху будівлі. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Іранська сторона назвала атаку "навмисним терористичним актом", оскільки загиблі офіційно представляли суверенну державу на території Лівану.

Версії сторін та обставини атаки

У листі до генсека ООН Антоніу Гутерреша Іравані наголосив, що дипломати переїхали до готелю зі своїх офіційних резиденцій з міркувань безпеки, проте удар був точковим. Натомість Армія оборони Ізраїлю заявила, що в готелі проходила секретна зустріч іранських агентів.

Ізраїльська авіація завдала удару по російському культурному центру в ліванському місті Набатія09.03.26, 11:42 • 4458 переглядiв

За даними ізраїльської розвідки, усі вбиті належали до елітного підрозділу "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, який відповідає за закордонні операції.

Цілеспрямоване вбивство чотирьох іранських дипломатів є серйозним терористичним актом і грубим порушенням міжнародного права

– йдеться у зверненні Аміра Саїда Іравані до ООН.

Наслідки удару та офіційні дані

За попередньою інформацією Міністерства охорони здоров'я Лівану, внаслідок вибуху загинули чотири людини, ще десять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Імена загиблих офіційно не розголошуються, проте Іран наполягає на їхньому дипломатичному статусі.

Понад 1300 цивільних загинуло через удари США та Ізраїлю по Ірану - посол в ООН10.03.26, 22:57 • 1688 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Дипломатка
Ізраїль
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Тегеран