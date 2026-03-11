$43.900.1750.710.17
Тегеран обвинил Израиль в убийстве четырех дипломатов во время удара по Бейруту

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Тегеран заявил о террористическом ударе по отелю Рамада в Ливане. Израиль утверждает, что убитые являются агентами элитного подразделения Кудс иранского КСИР.

Тегеран обвинил Израиль в убийстве четырех дипломатов во время удара по Бейруту

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани официально возложил на Израиль ответственность за ликвидацию четырех иранских дипломатов в ливанской столице. Ракетный удар был нанесен по отелю "Рамада" в центре Бейрута в минувшее воскресенье, что привело к разрушению четвертого этажа здания. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Иранская сторона назвала атаку "преднамеренным террористическим актом", поскольку погибшие официально представляли суверенное государство на территории Ливана.

Версии сторон и обстоятельства атаки

В письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу Иравани подчеркнул, что дипломаты переехали в отель из своих официальных резиденций из соображений безопасности, однако удар был точечным. В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что в отеле проходила секретная встреча иранских агентов.

Израильская авиация нанесла удар по российскому культурному центру в ливанском городе Набатия09.03.26, 11:42 • 4458 просмотров

По данным израильской разведки, все убитые принадлежали к элитному подразделению "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которое отвечает за зарубежные операции.

Целенаправленное убийство четырех иранских дипломатов является серьезным террористическим актом и грубым нарушением международного права

– говорится в обращении Амира Саида Иравани в ООН.

Последствия удара и официальные данные

По предварительной информации Министерства здравоохранения Ливана, в результате взрыва погибли четыре человека, еще десять получили ранения различной степени тяжести.

Имена погибших официально не разглашаются, однако Иран настаивает на их дипломатическом статусе.

Более 1300 мирных жителей погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану - посол в ООН10.03.26, 22:57 • 1674 просмотра

Степан Гафтко

