Тегеран обвинил Израиль в убийстве четырех дипломатов во время удара по Бейруту
Киев • УНН
Тегеран заявил о террористическом ударе по отелю Рамада в Ливане. Израиль утверждает, что убитые являются агентами элитного подразделения Кудс иранского КСИР.
Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани официально возложил на Израиль ответственность за ликвидацию четырех иранских дипломатов в ливанской столице. Ракетный удар был нанесен по отелю "Рамада" в центре Бейрута в минувшее воскресенье, что привело к разрушению четвертого этажа здания. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Иранская сторона назвала атаку "преднамеренным террористическим актом", поскольку погибшие официально представляли суверенное государство на территории Ливана.
Версии сторон и обстоятельства атаки
В письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу Иравани подчеркнул, что дипломаты переехали в отель из своих официальных резиденций из соображений безопасности, однако удар был точечным. В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что в отеле проходила секретная встреча иранских агентов.
По данным израильской разведки, все убитые принадлежали к элитному подразделению "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которое отвечает за зарубежные операции.
Целенаправленное убийство четырех иранских дипломатов является серьезным террористическим актом и грубым нарушением международного права
Последствия удара и официальные данные
По предварительной информации Министерства здравоохранения Ливана, в результате взрыва погибли четыре человека, еще десять получили ранения различной степени тяжести.
Имена погибших официально не разглашаются, однако Иран настаивает на их дипломатическом статусе.
