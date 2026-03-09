$43.730.0850.540.36
Израильская авиация нанесла удар по российскому культурному центру в ливанском городе Набатия

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Авиаудар по городу Набатия почти полностью разрушил здание российского центра. Также Израиль атаковал инфраструктуру Хезболлы и отель в Бейруте.

Израильская авиация нанесла удар по российскому культурному центру в ливанском городе Набатия

В результате авиационного удара израильских сил по району Аль-Баяд в городе Набатия здание российского культурного центра было почти полностью разрушено. Об этом сообщают ливанские СМИ, пишет УНН.

Подробности

российский культурный центр в городе Набатия стал одной из целей авиаудара, что привело к фактическому уничтожению сооружения. Местные власти сообщают о значительных повреждениях окружающих кварталов в районе Аль-Баяд. В настоящее время официальной информации о количестве пострадавших или погибших непосредственно в центре или вблизи него не поступало.

Также ранее стало известно, что израильские военные заявили, что нанесли удары по инфраструктуре "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте. На видео, опубликованном Reuters, видны клубы дыма, поднимающиеся над южными пригородами города. Отдельно на видео показан пожар в отеле "Рамада" в Бейруте и повреждения квартиры в отеле после израильской атаки. Это произошло после того, как израильские военные заявили, что нанесли удар по Бейруту ночью, в результате которого погибли несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из подразделения "Кудс".

Израиль предупредил Ливан о последствиях из-за деятельности "Хезболлы" - CNN07.03.26, 16:23

Степан Гафтко

