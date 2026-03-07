Израиль предупредил Ливан о последствиях из-за деятельности "Хезболлы" - CNN
Министр обороны Израиля требует от Бейрута разоружить боевиков согласно соглашению. В случае новых атак Израиль готов к наземной операции против страны.
Израиль предупредил власти Ливана о возможных последствиях, если страна не разоружит группировку "Хезболла", которую поддерживает Иран. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац обратился к президенту Ливана Жозефу Ауну с заявлением, что Бейрут должен выполнить обязательства по разоружению боевиков.
Ливан пообещал выполнить соглашение и разоружить "Хезболлу", но этого не происходит
По его словам, Израиль не позволит новых атак со стороны ливанской территории.
Если придется выбирать между защитой наших граждан и государством Ливан, то цену заплатит ливанское правительство и вся страна
После избрания президентом в январе 2025 года Жозеф Аун пообещал восстановить монополию государственной армии на оружие в стране и разоружить "Хезболлу". Однако группировка продолжает действовать и на прошлой неделе совершила атаку на Израиль после совместных ударов США и Израиля по Ирану.
В ответ израильские силы нанесли серию ударов по объектам "Хезболлы" на территории Ливана, в частности на юге страны, а также в Бейруте и Триполи.
В израильской армии также заявили, что все варианты действий, включая масштабную наземную операцию, остаются на рассмотрении.
