Израиль предупредил Ливан о последствиях из-за деятельности "Хезболлы" - CNN

Израиль предупредил власти Ливана о возможных последствиях, если страна не разоружит группировку "Хезболла", которую поддерживает Иран. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обратился к президенту Ливана Жозефу Ауну с заявлением, что Бейрут должен выполнить обязательства по разоружению боевиков.

Ливан пообещал выполнить соглашение и разоружить "Хезболлу", но этого не происходит - заявил Кац в телевизионном обращении.

По его словам, Израиль не позволит новых атак со стороны ливанской территории.

Если придется выбирать между защитой наших граждан и государством Ливан, то цену заплатит ливанское правительство и вся страна - подчеркнул он.

После избрания президентом в январе 2025 года Жозеф Аун пообещал восстановить монополию государственной армии на оружие в стране и разоружить "Хезболлу". Однако группировка продолжает действовать и на прошлой неделе совершила атаку на Израиль после совместных ударов США и Израиля по Ирану.

В ответ израильские силы нанесли серию ударов по объектам "Хезболлы" на территории Ливана, в частности на юге страны, а также в Бейруте и Триполи.

В израильской армии также заявили, что все варианты действий, включая масштабную наземную операцию, остаются на рассмотрении.

Напомним

Дональд Трамп заявил о возможности атак на новые районы и группы людей в Иране. Президент США назвал страну лузером региона из-за постоянных обстрелов.