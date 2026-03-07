Ізраїль попередив Ліван про наслідки через діяльність "Хезболли" - CNN
Київ • УНН
Міністр оборони Ізраїлю вимагає від Бейрута роззброїти бойовиків згідно з угодою. У разі нових атак Ізраїль готовий до наземної операції проти країни.
Ізраїль попередив владу Лівану про можливі наслідки, якщо країна не роззброїть угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран. Про це пише CNN, передає УНН.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац звернувся до президента Лівану Жозефа Ауна із заявою, що Бейрут має виконати зобов’язання щодо роззброєння бойовиків.
Ліван пообіцяв виконати угоду і роззброїти "Хезболлу", але цього не відбувається
За його словами, Ізраїль не дозволить нових атак зі сторони ліванської території.
Якщо доведеться обирати між захистом наших громадян і державою Ліван, то ціну заплатить ліванський уряд і вся країна
Після обрання президентом у січні 2025 року Жозеф Аун пообіцяв відновити монополію державної армії на зброю в країні та роззброїти "Хезболлу". Однак угруповання продовжує діяти і минулого тижня здійснило атаку на Ізраїль після спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану.
У відповідь ізраїльські сили завдали серії ударів по об’єктах "Хезболли" на території Лівану, зокрема на півдні країни, а також у Бейруті та Тріполі.
В ізраїльській армії також заявили, що всі варіанти дій, включно з масштабною наземною операцією, залишаються на розгляді.
Нагадаємо
