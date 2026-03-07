Польща активувала військову авіацію через ракетну атаку рф на Україну
Київ • УНН
Польські збройні сили привели ППО у стан готовності та задіяли літаки для захисту кордонів. Порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.
Польща задіяла військову авіацію в польському повітряному просторі і наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки через нічну атаку рф на Україну, про що повідомило у суботу Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише УНН.
Деталі
"Через ракетні атаки російської федерації на територію України, військова авіація розпочала операції в нашому повітряному просторі", - повідомили вранці в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.
Відповідно до чинних процедур, як зазначається, "Оперативне командування Збройних сил Польщі мобілізувало необхідні сили та ресурси". "Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності", - вказали в ОК ЗС Польщі.
Ці операції мали "превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захисту повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон загрози".
Згодом Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що "роботи військової авіації у польському повітряному просторі, пов'язані з ракетними ударами російської федерації по Україні, припинено". "Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки відновили стандартну оперативну діяльність", - ідеться у повідомленні.
"Повідомляємо, що порушень польського повітряного простору не зафіксовано", - зазначили в ОК ЗС Польщі.
