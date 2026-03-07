Польща активувала військову авіацію через ракетну атаку рф на Україну

$43.810.0950.900.07
ukenru
05:01 • 6104 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
01:30 • 16072 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 23792 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 40356 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 47997 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 39445 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 64960 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28572 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 25911 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 24377 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1м/с
81%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті відбулося 135 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,5 тис. дронів - Генштаб6 березня, 20:30 • 9700 перегляди
Трамп заявив, що Куба “скоро впаде”6 березня, 20:44 • 7026 перегляди
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку6 березня, 21:07 • 12888 перегляди
Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ БогданаPhoto6 березня, 22:39 • 7928 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною6 березня, 23:51 • 18556 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 31121 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 38142 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 64955 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 39332 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 47405 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Джо Байден
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 14358 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 15100 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 33099 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 29498 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 31106 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
CAESAR
The Guardian
Іскандер (ОТРК)

Польща активувала військову авіацію через ракетну атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Польські збройні сили привели ППО у стан готовності та задіяли літаки для захисту кордонів. Порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.

Польща активувала військову авіацію через ракетну атаку рф на Україну

Польща задіяла військову авіацію в польському повітряному просторі і наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки через нічну атаку рф на Україну, про що повідомило у суботу Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише УНН.

Деталі

"Через ракетні атаки російської федерації на територію України, військова авіація розпочала операції в нашому повітряному просторі", - повідомили вранці в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Відповідно до чинних процедур, як зазначається, "Оперативне командування Збройних сил Польщі мобілізувало необхідні сили та ресурси". "Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності", - вказали в ОК ЗС Польщі.

Ці операції мали "превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захисту повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон загрози".

Згодом Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що "роботи військової авіації у польському повітряному просторі, пов'язані з ракетними ударами російської федерації по Україні, припинено". "Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки відновили стандартну оперативну діяльність", - ідеться у повідомленні.

"Повідомляємо, що порушень польського повітряного простору не зафіксовано", - зазначили в ОК ЗС Польщі.

рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною07.03.26, 01:51 • 18624 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Повітряна тривога
Війна в Україні
Україна
Польща