Польша активировала военную авиацию из-за ракетной атаки рф на Украину
Киев • УНН
Польские вооруженные силы привели ПВО в состояние готовности и задействовали самолеты для защиты границ. Нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.
Польша задействовала военную авиацию в польском воздушном пространстве и наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за ночной атаки рф на Украину, о чем сообщило в субботу Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет УНН.
Детали
"Из-за ракетных атак российской федерации на территорию Украины, военная авиация начала операции в нашем воздушном пространстве", - сообщили утром в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
В соответствии с действующими процедурами, как отмечается, "Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и ресурсы". "Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - указали в ОК ВС Польши.
Эти операции носили "превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы".
Впоследствии Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что "операции военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ракетными ударами российской федерации по Украине, прекращены". "Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки возобновили стандартную оперативную деятельность", - говорится в сообщении.
"Сообщаем, что нарушений польского воздушного пространства не зафиксировано", - отметили в ОК ВС Польши.
