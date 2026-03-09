Ізраїльська авіація завдала удару по російському культурному центру в ліванському місті Набатія

$43.730.0850.540.36
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 30254 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 53760 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 84259 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 49902 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 44033 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 32994 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40683 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81940 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45304 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Публікації
Ексклюзиви
В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину
9 березня, 00:14
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну
9 березня, 00:53
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю
9 березня, 02:04
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі
9 березня, 03:17
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку
05:15
Публікації
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України
08:38
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 12:28
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
6 березня, 14:46
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
6 березня, 13:09
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:50
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026
07:33
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли
06:56
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березня
8 березня, 13:08
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"
7 березня, 13:15
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
7 березня, 12:43
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"

Ізраїльська авіація завдала удару по російському культурному центру в ліванському місті Набатія

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Авіаудар по місту Набатія майже повністю зруйнував будівлю російського центру. Також Ізраїль атакував інфраструктуру Хезболли та готель у Бейруті.

Ізраїльська авіація завдала удару по російському культурному центру в ліванському місті Набатія

Унаслідок авіаційного удару ізраїльських сил по району Аль-Баяд у місті Набатія будівля російського культурного центру була майже повністю зруйнована. Про це повідомляють ліванські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

російський культурний центр у місті Набатія став однією з цілей авіаудару, що призвело до фактичного знищення споруди. Місцева влада повідомляє про значні пошкодження навколишніх кварталів у районі Аль-Баяд. Наразі офіційної інформації про кількість постраждалих або загиблих безпосередньо в центрі чи поблизу нього не надходило.

Також раніше стало відомо, що ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по інфраструктурі "Хезболли" у столиці Лівану Бейруті. На відео, опублікованому Reuters, видно клуби диму, що піднімаються над південними передмістями міста. Окремо на відео показано пожежу в готелі "Рамада" у Бейруті та пошкодження квартири у готелі після ізраїльської атаки. Це сталося після того, як ізраїльські військові заявили, що завдали удару по Бейруту вночі, внаслідок якого загинули кілька високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) із підрозділу "Кудс".

Ізраїль попередив Ліван про наслідки через діяльність "Хезболли" - CNN07.03.26, 16:23 • 6038 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Нерухомість
Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
Ліван