Ізраїльська авіація завдала удару по російському культурному центру в ліванському місті Набатія

Унаслідок авіаційного удару ізраїльських сил по району Аль-Баяд у місті Набатія будівля російського культурного центру була майже повністю зруйнована. Про це повідомляють ліванські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

російський культурний центр у місті Набатія став однією з цілей авіаудару, що призвело до фактичного знищення споруди. Місцева влада повідомляє про значні пошкодження навколишніх кварталів у районі Аль-Баяд. Наразі офіційної інформації про кількість постраждалих або загиблих безпосередньо в центрі чи поблизу нього не надходило.

Також раніше стало відомо, що ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по інфраструктурі "Хезболли" у столиці Лівану Бейруті. На відео, опублікованому Reuters, видно клуби диму, що піднімаються над південними передмістями міста. Окремо на відео показано пожежу в готелі "Рамада" у Бейруті та пошкодження квартири у готелі після ізраїльської атаки. Це сталося після того, як ізраїльські військові заявили, що завдали удару по Бейруту вночі, внаслідок якого загинули кілька високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) із підрозділу "Кудс".

