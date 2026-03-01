Гутерреш на екстреному засіданні Радбезу ООН закликав до негайного припинення вогню на Близькому Сході
Київ • УНН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення вогню на Близькому Сході. Він висловив занепокоєння через військове зіткнення між США, Ізраїлем та Іраном.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час екстренного засідання Ради Безпеки висловив глибоке занепокоєння через пряме військове зіткнення між США, Ізраїлем та Іраном. Очільник ООН закликав сторони негайно припинити вогонь, наголосивши, що подальше застосування сили призведе лише до неконтрольованих наслідків для всього світу. Про це пише УНН.
Деталі
Генсек ООН звернув увагу на те, що суботні атаки відбулися одразу після завершення третього раунду непрямих контактів між Вашингтоном та Тегераном за посередництва Оману.
Я глибоко шкодую, що ця дипломатична можливість була упущена
МАГАТЕ закликало до "стриманості" на Близькому Сході, щоб уникнути ризиків ядерної безпеки28.02.26, 21:25 • 4552 перегляди
Він додав, що регіону та світу терміново потрібен вихід із кризової ситуації. Він наполягає на відновленні діалогу, особливо в питанні іранської ядерної програми, оскільки "не існує життєздатної альтернативи мирному врегулюванню міжнародних спорів".
Дозвольте мені внести ясність – не існує життєздатної альтернативи мирному врегулюванню міжнародних спорів
Урсула фон дер Ляєн скликає спецзасідання з безпеки через кризу в Ірані 28.02.26, 20:10 • 5660 переглядiв