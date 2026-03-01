$43.210.00
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 24001 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 38024 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 35325 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 41853 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 45672 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 52891 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 47681 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50828 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 49254 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
Гутерреш на екстреному засіданні Радбезу ООН закликав до негайного припинення вогню на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення вогню на Близькому Сході. Він висловив занепокоєння через військове зіткнення між США, Ізраїлем та Іраном.

Гутерреш на екстреному засіданні Радбезу ООН закликав до негайного припинення вогню на Близькому Сході

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час екстренного засідання Ради Безпеки висловив глибоке занепокоєння через пряме військове зіткнення між США, Ізраїлем та Іраном. Очільник ООН закликав сторони негайно припинити вогонь, наголосивши, що подальше застосування сили призведе лише до неконтрольованих наслідків для всього світу. Про це пише УНН.

Деталі

Генсек ООН звернув увагу на те, що суботні атаки відбулися одразу після завершення третього раунду непрямих контактів між Вашингтоном та Тегераном за посередництва Оману.

Я глибоко шкодую, що ця дипломатична можливість була упущена

– заявив Гутерреш.

МАГАТЕ закликало до "стриманості" на Близькому Сході, щоб уникнути ризиків ядерної безпеки28.02.26, 21:25 • 4552 перегляди

Він додав, що регіону та світу терміново потрібен вихід із кризової ситуації. Він наполягає на відновленні діалогу, особливо в питанні іранської ядерної програми, оскільки "не існує життєздатної альтернативи мирному врегулюванню міжнародних спорів".

Дозвольте мені внести ясність – не існує життєздатної альтернативи мирному врегулюванню міжнародних спорів

– підсумував генсек.

Урсула фон дер Ляєн скликає спецзасідання з безпеки через кризу в Ірані 28.02.26, 20:10 • 5660 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Сутички
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран