21:48 • 2506 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 23961 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 37987 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 35290 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 41823 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 45655 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 52876 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 47674 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50826 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 49251 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
Графики отключений электроэнергии
Гутерриш на экстренном заседании Совбеза ООН призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Он выразил обеспокоенность военным столкновением между США, Израилем и Ираном.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время экстренного заседания Совета Безопасности выразил глубокую обеспокоенность из-за прямого военного столкновения между США, Израилем и Ираном. Глава ООН призвал стороны немедленно прекратить огонь, подчеркнув, что дальнейшее применение силы приведет лишь к неконтролируемым последствиям для всего мира. Об этом пишет УНН.

Детали

Генсек ООН обратил внимание на то, что субботние атаки произошли сразу после завершения третьего раунда непрямых контактов между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Омана.

Я глубоко сожалею, что эта дипломатическая возможность была упущена

– заявил Гутерриш.

МАГАТЭ призвало к "сдержанности" на Ближнем Востоке, чтобы избежать рисков ядерной безопасности28.02.26, 21:25 • 4538 просмотров

Он добавил, что региону и миру срочно нужен выход из кризисной ситуации. Он настаивает на возобновлении диалога, особенно в вопросе иранской ядерной программы, поскольку "не существует жизнеспособной альтернативы мирному урегулированию международных споров".

Позвольте мне внести ясность – не существует жизнеспособной альтернативы мирному урегулированию международных споров

– подытожил генсек.

Урсула фон дер Ляйен созывает спецзаседание по безопасности из-за кризиса в Иране28.02.26, 20:10 • 5648 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Оман
Соединённые Штаты
Иран