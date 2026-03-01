Гутерриш на экстренном заседании Совбеза ООН призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Он выразил обеспокоенность военным столкновением между США, Израилем и Ираном.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время экстренного заседания Совета Безопасности выразил глубокую обеспокоенность из-за прямого военного столкновения между США, Израилем и Ираном. Глава ООН призвал стороны немедленно прекратить огонь, подчеркнув, что дальнейшее применение силы приведет лишь к неконтролируемым последствиям для всего мира. Об этом пишет УНН.
Детали
Генсек ООН обратил внимание на то, что субботние атаки произошли сразу после завершения третьего раунда непрямых контактов между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Омана.
Я глубоко сожалею, что эта дипломатическая возможность была упущена
Он добавил, что региону и миру срочно нужен выход из кризисной ситуации. Он настаивает на возобновлении диалога, особенно в вопросе иранской ядерной программы, поскольку "не существует жизнеспособной альтернативы мирному урегулированию международных споров".
Позвольте мне внести ясность – не существует жизнеспособной альтернативы мирному урегулированию международных споров
