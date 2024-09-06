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Сибіга провів першу телефонну розмову з главами МЗС Естонії та Фінляндії

Сибіга провів першу телефонну розмову з главами МЗС Естонії та Фінляндії

Київ • УНН

 • 32605 перегляди

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив співпрацю в сфері оборони з колегами з Естонії та Фінляндії. Дипломати наголосили на важливості захисту українців від російських повітряних атак.

У п'ятницю, 6 вересня, новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною та міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен. Про це пише УНН з посиланням на допис Сибіги в X.

Деталі

Під час телефонної розмови дипломати акцентували насамперед на співпраці у сфері оборони.

Мені було приємно поспілкуватися з двома близькими друзями України, Маргусом Цахкною та Еліною Валтонен. Україна високо цінує партнерство з Естонією та Фінляндією. Ми обговорили важливість нашої співпраці в сфері оборони, необхідність прийняття сильних рішень для захисту українців від російського повітряного терору

 - розповів Сибіга. 

Нагадаємо

Новопризначений голова МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Ця розмова для Сібиги стала першою на посаді очільника дипломатичного відомства.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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