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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН: Сибига поговорил с главой МИД Германии

Скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН: Сибига поговорил с главой МИД Германии

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 19:01  •  12126 просмотра

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Андрей Сибига обсудил с Анналеной Бербок поддержку Украины и координацию позиций перед Неделей высокого уровня ГА ООН. Украина благодарна Германии за последовательную поддержку и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в сфере обороны.

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН, передает УНН.

"Я был рад пообщаться со своей немецкой коллегой министром Анналеной Бербок.

Украина благодарна Германии за последовательную и решительную поддержку. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества в сфере укрепления обороноспособности Украины.

Мы также скоординировали наши позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН", - отметил глава МИД.

Вступ України до ЄС та шлях до справедливого миру: Сибіга провів розмову з Боррелем6 сентября 2024, 18:37 • 13269 просмотров

Напомним

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сегодня провел ряд переговоров с ключевыми партнерами Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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