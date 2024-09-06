Скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН: Сибига поговорил с главой МИД Германии
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с Анналеной Бербок поддержку Украины и координацию позиций перед Неделей высокого уровня ГА ООН. Украина благодарна Германии за последовательную поддержку и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в сфере обороны.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН, передает УНН.
"Я был рад пообщаться со своей немецкой коллегой министром Анналеной Бербок.
Украина благодарна Германии за последовательную и решительную поддержку. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества в сфере укрепления обороноспособности Украины.
Мы также скоординировали наши позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН", - отметил глава МИД.
Вступ України до ЄС та шлях до справедливого миру: Сибіга провів розмову з Боррелем6 сентября 2024, 18:37 • 13269 просмотров
Напомним
Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сегодня провел ряд переговоров с ключевыми партнерами Украины.