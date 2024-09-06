Скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН: Сибига поговорил с главой МИД Германии

"Прозрачность и подотчетность": в Одесской области отменили ненужные тендеры на более 600 млн грн 2 часа назад • 15510 просмотра

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