Сибига обсудил с главой МИД Турции сотрудничество и безопасность в Черноморье
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОПУ Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Турции. Обсуждались усиление стратегических связей, воплощение Формулы мира и безопасность в Черноморском регионе.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщили в МИД, передает УНН.
Детали
Сибига отметил важность усиления стратегических связей между Украиной и Турцией, обсудил воплощение Формулы мира и обеспечения безопасности в Черноморском регионе.
«Я имел разговор с моим турецким другом Хаканом Фиданом об усилении стратегических связей между Украиной и Турцией, воплощении Формулы мира, безопасности в Черноморском регионе», - отметил он.
Стороны также скоординировали свои позиции накануне Генеральной Ассамблеи ООН и сосредоточились на продвижении политического диалога между странами.
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