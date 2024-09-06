Сибига обсудил с главой МИД Турции сотрудничество и безопасность в Черноморье

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

  •  107459 просмотра
США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

  •  106414 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

  •  48560 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  101853 просмотра
Итоги «Рамштайн»: Испания присоединилась к двум коалициям в поддержку Украины

Итоги «Рамштайн»: Испания присоединилась к двум коалициям в поддержку Украины

  •  43189 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  101853 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  130304 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  129842 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  193264 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  180626 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

  •  40058 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

  •  48560 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  101625 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  105154 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  122186 просмотра
Актуальное
Сибига обсудил с главой МИД Турции сотрудничество и безопасность в Черноморье

Сибига обсудил с главой МИД Турции сотрудничество и безопасность в Черноморье

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 19:56  •  5663 просмотра

Read in English

Заместитель руководителя ОПУ Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Турции. Обсуждались усиление стратегических связей, воплощение Формулы мира и безопасность в Черноморском регионе.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщили в МИД, передает УНН

Детали

Сибига отметил важность усиления стратегических связей между Украиной и Турцией, обсудил воплощение Формулы мира и обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

«Я имел разговор с моим турецким другом Хаканом Фиданом об усилении стратегических связей между Украиной и Турцией, воплощении Формулы мира, безопасности в Черноморском регионе», - отметил он.

Стороны также скоординировали свои позиции накануне Генеральной Ассамблеи ООН и сосредоточились на продвижении политического диалога между странами.

Скоординували позиції напередодні Тижня високого рівня ГА ООН: Сибіга поговорив із главою МЗС Німеччини6 сентября 2024, 19:01 • 14132 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаНовости Мира
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные
  •  40058 просмотра

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
  •  36747 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
  •  77830 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
  •  104383 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке
  •  104042 просмотра

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке

Украинка Данилина завоевала серебро Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м
  •  24624 просмотра

Украинка Данилина завоевала серебро Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м

Эксклюзив
Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт
  •  103066 просмотра

Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Эксклюзив
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
  •  79041 просмотра

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете
  •  78415 просмотра

Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
5 сентября 2024, 13:46  •  105104 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Популярные

Итоги «Рамштайн»: Испания присоединилась к двум коалициям в поддержку Украины

Итоги «Рамштайн»: Испания присоединилась к двум коалициям в поддержку Украины

  •  43189 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  101853 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

  •  48560 просмотра
США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

США и Украина с европейскими компаниями работают над заменой С-300 и ракет Р-27 - Остин

  •  106414 просмотра
Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

  •  107459 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  101853 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  130304 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  129842 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  193264 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  180626 просмотра

Война

Правительство упрощает производство боеприпасов в Украине

Правительство упрощает производство боеприпасов в Украине

  •  353 просмотра
«Жаль, что мы не можем ударить по Кремлю», - Зеленский

«Жаль, что мы не можем ударить по Кремлю», - Зеленский

  •  10724 просмотра
Сырский провел закрытое совещание с командирами подразделений беспилотных систем ВСУ: какие задачи определил

Сырский провел закрытое совещание с командирами подразделений беспилотных систем ВСУ: какие задачи определил

  •  23949 просмотра
Ситуация на передовой, Курская операция и дополнительные системы ПВО: Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США в Италии

Ситуация на передовой, Курская операция и дополнительные системы ПВО: Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США в Италии

  •  26492 просмотра
Украина призвала отменить показ пропагандистского российского фильма на кинофестивале в Торонто

Украина призвала отменить показ пропагандистского российского фильма на кинофестивале в Торонто

  •  26485 просмотра

политика

Трамп предупредил еврейских республиканцев: «Израиля не будет», если Харрис победит на выборах

Трамп предупредил еврейских республиканцев: «Израиля не будет», если Харрис победит на выборах

  •  13 просмотра
Правительство упрощает производство боеприпасов в Украине

Правительство упрощает производство боеприпасов в Украине

  •  353 просмотра
Сибига обсудил с главой МИД Турции сотрудничество и безопасность в Черноморье

Сибига обсудил с главой МИД Турции сотрудничество и безопасность в Черноморье

  •  5708 просмотра
«Жаль, что мы не можем ударить по Кремлю», - Зеленский

«Жаль, что мы не можем ударить по Кремлю», - Зеленский

  •  10724 просмотра
Скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН: Сибига поговорил с главой МИД Германии

Скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН: Сибига поговорил с главой МИД Германии

  •  14153 просмотра

Война

Правительство упрощает производство боеприпасов в Украине

Правительство упрощает производство боеприпасов в Украине

  •  353 просмотра
«Жаль, что мы не можем ударить по Кремлю», - Зеленский

«Жаль, что мы не можем ударить по Кремлю», - Зеленский

  •  10724 просмотра
Сырский провел закрытое совещание с командирами подразделений беспилотных систем ВСУ: какие задачи определил

Сырский провел закрытое совещание с командирами подразделений беспилотных систем ВСУ: какие задачи определил

  •  23949 просмотра
Ситуация на передовой, Курская операция и дополнительные системы ПВО: Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США в Италии

Ситуация на передовой, Курская операция и дополнительные системы ПВО: Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США в Италии

  •  26492 просмотра
Украина призвала отменить показ пропагандистского российского фильма на кинофестивале в Торонто

Украина призвала отменить показ пропагандистского российского фильма на кинофестивале в Торонто

  •  26485 просмотра

политика

Трамп предупредил еврейских республиканцев: «Израиля не будет», если Харрис победит на выборах

Трамп предупредил еврейских республиканцев: «Израиля не будет», если Харрис победит на выборах

  •  13 просмотра
Правительство упрощает производство боеприпасов в Украине

Правительство упрощает производство боеприпасов в Украине

  •  353 просмотра
Сибига обсудил с главой МИД Турции сотрудничество и безопасность в Черноморье

Сибига обсудил с главой МИД Турции сотрудничество и безопасность в Черноморье

  •  5708 просмотра
«Жаль, что мы не можем ударить по Кремлю», - Зеленский

«Жаль, что мы не можем ударить по Кремлю», - Зеленский

  •  10724 просмотра
Скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН: Сибига поговорил с главой МИД Германии

Скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня ГА ООН: Сибига поговорил с главой МИД Германии

  •  14153 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

  •  60134 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

  •  56911 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

  •  53156 просмотра

Экономика

"Прозрачность и подотчетность": в Одесской области отменили ненужные тендеры на более 600 млн грн

"Прозрачность и подотчетность": в Одесской области отменили ненужные тендеры на более 600 млн грн

  •  16911 просмотра
Международные резервы Украины выросли до 42,3 млрд долларов. В НБУ заявляют о значительных поступлениях от международных партнеров

Международные резервы Украины выросли до 42,3 млрд долларов. В НБУ заявляют о значительных поступлениях от международных партнеров

  •  21506 просмотра
Украина и США договорились развивать партнерство в проектах экономического восстановления

Украина и США договорились развивать партнерство в проектах экономического восстановления

  •  30789 просмотра
Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США передачу 50 млрд долларов от доходов замороженных активов рф

Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США передачу 50 млрд долларов от доходов замороженных активов рф

  •  28505 просмотра
В Украине не планируют выключать свет 7 сентября - ДТЭК

В Украине не планируют выключать свет 7 сентября - ДТЭК

  •  23330 просмотра

Киев

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

  •  36958 просмотра
В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

  •  36368 просмотра
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

  •  46807 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  121714 просмотра
В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

  •  45836 просмотра