Попри атаки рф, цьогоріч "Укрзалізниця" перевезла понад 20 мільйонів тонн зерна на експорт - Брінк

Попри постійні російські атаки на українську інфраструктуру та диверсії спецслужб рф на "Укрзалізниця" від початку року перевезла 20,86 мільйона тонн зерна на експорт. Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.

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"Укрзалізниця"перевезла 20,86 мільйона тонн зерна на експорт за перші 7 місяців 2024 року, що є рекордом. Попри атаки Росії, українське зерно продовжує підтримувати економіку країни та годувати світ - заявила Брінк.

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В Мінагрополітики заявили, що у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 7,525 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 54% більше, ніж на аналогічну дату 2023/24 МР.