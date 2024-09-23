Попри атаки рф, цьогоріч "Укрзалізниця" перевезла понад 20 мільйонів тонн зерна на експорт - Брінк
Київ • УНН
За перші 7 місяців 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 20,86 млн тонн зерна на експорт. Попри атаки Росії, українське зерно продовжує підтримувати економіку країни та годувати світ.
Попри постійні російські атаки на українську інфраструктуру та диверсії спецслужб рф на "Укрзалізниця" від початку року перевезла 20,86 мільйона тонн зерна на експорт. Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.
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"Укрзалізниця"перевезла 20,86 мільйона тонн зерна на експорт за перші 7 місяців 2024 року, що є рекордом. Попри атаки Росії, українське зерно продовжує підтримувати економіку країни та годувати світ
За підпали військових авто та на залізниці за тиждень затримали 7 людей10.08.24, 10:55 • 42862 перегляди
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В Мінагрополітики заявили, що у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 7,525 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 54% більше, ніж на аналогічну дату 2023/24 МР.