Експорт зерна у цьому сезоні на понад половину більший за торішній
Київ • УНН
З 1 липня Україна експортувала 7,525 млн тонн зернових, що на 54% більше, ніж торік. Найбільше експортовано пшениці - 4,032 млн тонн, кукурудзи - 2,356 млн тонн, ячменю - 1,106 млн тонн.
З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже 7,5 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
Деталі
За наведеними даними, станом на 6 вересня, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 7,525 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 54% більше, ніж на аналогічну дату 2023/24 МР.
При цьому у вересні експортовано вже 536 тис. тонн зерна, що на 80,5% більше, ніж за той же період торік.
Зокрема у 2024/25 МР на експорт вже відправлено:
- пшениці - 4,032 млн тонн;
- ячменю - 1,106 млн тонн;
- жита - 0,3 тис. тонн;
- кукурудзи - 2,356 млн тонн.
Експорт борошна становив 12,4 тис. тонн.
Мінагрополітики: погоджено граничний експорт зерна, пшениці і меслину на рівні 16,2 млн тонн03.09.24, 15:59 • 33027 переглядiв