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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экспорт зерна в этом сезоне более чем на половину больше прошлогоднего

Экспорт зерна в этом сезоне более чем на половину больше прошлогоднего

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 14:11  •  4890 просмотра

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С 1 июля Украина экспортировала 7,525 млн тонн зерновых, что на 54% больше, чем в прошлом году. Больше всего экспортировано пшеницы - 4,032 млн тонн, кукурузы - 2,356 млн тонн, ячменя - 1,106 млн тонн.

С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 7,5 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 6 сентября, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 7,525 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 54% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.

При этом в сентябре экспортировано уже 536 тыс. тонн зерна, что на 80,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы - 4,032 млн тонн; 
  • ячменя - 1,106 млн тонн; 
  • ржи - 0,3 тыс. тонн; 
  • кукурузы - 2,356 млн тонн.

Экспорт муки составил 12,4 тыс. тонн.

Мінагрополітики: погоджено граничний експорт зерна, пшениці і меслину на рівні 16,2 млн тонн3 сентября 2024, 12:59 • 32659 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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