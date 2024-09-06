Экспорт зерна в этом сезоне более чем на половину больше прошлогоднего

С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 7,5 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 6 сентября, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 7,525 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 54% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.

При этом в сентябре экспортировано уже 536 тыс. тонн зерна, что на 80,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:

пшеницы - 4,032 млн тонн;

ячменя - 1,106 млн тонн;

ржи - 0,3 тыс. тонн;

кукурузы - 2,356 млн тонн.

Экспорт муки составил 12,4 тыс. тонн.

Мінагрополітики: погоджено граничний експорт зерна, пшениці і меслину на рівні 16,2 млн тонн