Экспорт зерна в этом сезоне более чем на половину больше прошлогоднего
Киев • УНН
С 1 июля Украина экспортировала 7,525 млн тонн зерновых, что на 54% больше, чем в прошлом году. Больше всего экспортировано пшеницы - 4,032 млн тонн, кукурузы - 2,356 млн тонн, ячменя - 1,106 млн тонн.
С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 7,5 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.
Детали
По приведенным данным, по состоянию на 6 сентября, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 7,525 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 54% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.
При этом в сентябре экспортировано уже 536 тыс. тонн зерна, что на 80,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:
- пшеницы - 4,032 млн тонн;
- ячменя - 1,106 млн тонн;
- ржи - 0,3 тыс. тонн;
- кукурузы - 2,356 млн тонн.
Экспорт муки составил 12,4 тыс. тонн.
Мінагрополітики: погоджено граничний експорт зерна, пшениці і меслину на рівні 16,2 млн тонн3 сентября 2024, 12:59 • 32659 просмотров